Если Вы ищете нечто потрясающее и действительно необычное, то эта экскурсия - то, что Вам нужно!

Приглашаем на экскрусию по крышам Петербурга. С видом на Невский проспект. Опытный гид проведёт вас по системе из 4х крыш. Вы в буквальном смысле прогуляетесь по крышам Петербурга, как по улице.

На экскурсии вас ждёт прогулка по цепочке соединённых между собой крыш

С крыши виден весь Невский проспект от гостиницы Октябрьская до шпиля Адмиралтейства, Владимирский собор, Думская башня и дом Зингера.

Гид рассказывает об основных доминантах, которые вы увидите с крыши, о городе в целом, байки и легенды города.

Маршрут активный, физическая активность присутствует.

На крыше простелены мягкие дорожки, есть ограждения.

Допускаются дети с 12-ти лет

Экскурсия не проводится в снег/дождь, если они пошли в момент экскурсии.

Маршрут подходит для тех, кто не боится высоты :)