Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект

4.2
90 отзывов
Вы поднимитесь на крышу настоящего петербургского доходного дома XIX века.

Он заметно выделяется по высоте перед всей округой и с него виден весь центр города.

Вас ждёт экскурсия по старинному двору-колодцу и необыкновенным воздушным галереям.
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Все высотные доминанты Петербурга
Если Вы ищете нечто потрясающее и действительно необычное, то эта экскурсия - то, что Вам нужно!
Приглашаем на экскрусию по крышам Петербурга. С видом на Невский проспект. Опытный гид проведёт вас по системе из 4х крыш. Вы в буквальном смысле прогуляетесь по крышам Петербурга, как по улице.
На экскурсии вас ждёт прогулка по цепочке соединённых между собой крыш
С крыши виден весь Невский проспект от гостиницы Октябрьская до шпиля Адмиралтейства, Владимирский собор, Думская башня и дом Зингера.
Гид рассказывает об основных доминантах, которые вы увидите с крыши, о городе в целом, байки и легенды города.
Маршрут активный, физическая активность присутствует.
На крыше простелены мягкие дорожки, есть ограждения.
Допускаются дети с 12-ти лет
Экскурсия не проводится в снег/дождь, если они пошли в момент экскурсии.
Маршрут подходит для тех, кто не боится высоты :)
🚩 Начало: Литейный проспект, д 38, сбор у таблички Нотариус
🏁 Место завершения: Литейный проспект, д. 38
 Что входит
  • Подъём на крышу
  • Экскурсия
Важная информация
  • Для безопасного пребывания на крыше просим вас соблюдать следующие правила:
  • рекомендуется надеть удобную, не стесняющую движений одежду комфортную обувь без каблуков.
  • запрещается посещать экскурсию в состоянии опьянения!
  • по возможности освободите руки - не берите с собой ничего лишнего.
  • на крыше нужно соблюдать разумную тишину.
  • необходимо выполнять все указания гида на протяжении всей экскурсии.
  • В случае сильной непогоды экскурсия переносится\отменяется, предоплата возвращается в полном размере.
  • Телефон координатора на крыше: +7 911 766-79-00
Время проведения: По расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Алексей Б.
Алексей Б.
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