Во время визита посетители могут увидеть часть парадных залов Зимнего дворца (Александровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный залы и другие), Картинную галерею и экспозиции античного искусства.
После окончания экскурсии 🧭, гости самостоятельно могут не только ознакомиться с жемчужинами археологического собрания Государственного Эрмитажа на первом этаже Зимнего дворца, но и посетить залы, включенные в маршрут №2 по Главному музейному комплексу:
дворцовые интерьеры и жилые покои императорской семьи;
постоянные экспозиции русской культуры, английского и французского искусства, стран Центральной Азии, мусульманского Ближнего Востока и христианской Византийской империи;
Галерею Отдела нумизматики, где представлены памятники, рассказывающие об истории 📖 развития мирового денежного обращения с древних времён до нашего времени, и разнообразные памятные и наградные медали.
Правила посещения Эрмитажа
Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.
+Что входит
Входной — Главный музейный комплекc
Экскурсионная путёвка в ОК Золотую.
–Что не входит
Приобретение сувенирной продукции — по желанию
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь, 2
Доступно Ежедневно, кроме понедельника. См. свободные даты и время
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.