На экскурсии 🧭 по закрытой Золотой кладовой вы увидите коллекцию редкостей разных эпох. Здесь представлена Сибирская коллекция Петра I, золото скифов, изделия древнегреческих мастеров и предметы роскоши, привезенные из стран Востока: филигранные китайские драгоценности, украшенные россыпью самоцветов сокровища Великих Моголов и образцы парадного вооружения.

Во время визита посетители могут увидеть часть парадных залов Зимнего дворца (Александровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный залы и другие), Картинную галерею и экспозиции античного искусства.

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