Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом

4.7
3 отзыва
Спутник Э.
Спутник Э. – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 по закрытой Золотой кладовой вы увидите коллекцию редкостей разных эпох.

Здесь представлена Сибирская коллекция Петра I, золото скифов, изделия древнегреческих мастеров и предметы роскоши, привезенные из стран Востока: филигранные китайские драгоценности, украшенные россыпью самоцветов сокровища Великих Моголов и образцы парадного вооружения.
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Билеты

1 200 ₽ за человека

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Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом

Что вы увидите

  • Главный музейный комплекс
  • Золотая кладовая Галереи Драгоценностей
Золотая кладовая Галереи Драгоценностей (экскурсия)
Во время визита посетители могут увидеть часть парадных залов Зимнего дворца (Александровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный залы и другие), Картинную галерею и экспозиции античного искусства.

После окончания экскурсии 🧭, гости самостоятельно могут не только ознакомиться с жемчужинами археологического собрания Государственного Эрмитажа на первом этаже Зимнего дворца, но и посетить залы, включенные в маршрут №2 по Главному музейному комплексу:

  • дворцовые интерьеры и жилые покои императорской семьи;
  • постоянные экспозиции русской культуры, английского и французского искусства, стран Центральной Азии, мусульманского Ближнего Востока и христианской Византийской империи;
  • Галерею Отдела нумизматики, где представлены памятники, рассказывающие об истории 📖 развития мирового денежного обращения с древних времён до нашего времени, и разнообразные памятные и наградные медали.
Правила посещения Эрмитажа
  • Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
  • Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
  • Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
  • Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
  • Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
  • Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.
+Что входит
  • Входной — Главный музейный комплекc
  • Экскурсионная путёвка в ОК Золотую.
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции — по желанию
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь, 2
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом

Доступно Ежедневно, кроме понедельника. См. свободные даты и время

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Э.
Спутник Э.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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