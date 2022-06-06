Что вас ожидает

Автобусная экскурсия. Вы проедете по Невскому проспекту и Садовой улице, из окна полюбуетесь ансамблем Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова, увидите Марсово поле и окажетесь на Петроградской стороне. В пути гид расскажет об основании города и о том, как ему удалось стать европейской столицей.

Петропавловская крепость. Место, с которого начался Петербург, которое сохранило атмосферу петровских времен. Вы услышите о строительстве этого «города в городе» и осмотрите его ключевые постройки: Кафедральный собор с императорской усыпальницей; Трубецкой бастион и Монетный двор, где и сегодня чеканят монеты и медали.

Музей «Комендантский дом». Предметы быта и одежды, мебели и фарфора, коллекции живописи, архитектурные элементы и даже транспорт — его экспонаты в красках расскажут о жизни петербуржцев в прошлых веках. Каждый зал посвящен одной теме — от городских удобств до торговли и банковского дела.

Организационные детали