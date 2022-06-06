Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома

Побывать в центре Северной столицы и узнать о жизни города в петровские времена

Групповая
Каким был Петербург в свои первые годы, как проходила повседневная жизнь горожан — вот основные темы экскурсии.

В группе до 45 человек вы проедете парадным улицам и оцените имперский характер города, после побываете в Петропавловской крепости — там, где все начиналось, — а в музее «Комендантский дом» увидите любопытные предметы быта из прошлого.
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости и Комендантского дома
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия. Вы проедете по Невскому проспекту и Садовой улице, из окна полюбуетесь ансамблем Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова, увидите Марсово поле и окажетесь на Петроградской стороне. В пути гид расскажет об основании города и о том, как ему удалось стать европейской столицей.

Петропавловская крепость. Место, с которого начался Петербург, которое сохранило атмосферу петровских времен. Вы услышите о строительстве этого «города в городе» и осмотрите его ключевые постройки: Кафедральный собор с императорской усыпальницей; Трубецкой бастион и Монетный двор, где и сегодня чеканят монеты и медали.

Музей «Комендантский дом». Предметы быта и одежды, мебели и фарфора, коллекции живописи, архитектурные элементы и даже транспорт — его экспонаты в красках расскажут о жизни петербуржцев в прошлых веках. Каждый зал посвящен одной теме — от городских удобств до торговли и банковского дела.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, экскурсия по Петропавловской крепости, входные билеты с экскурсией по музею «Комендантский дом»

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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