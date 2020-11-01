Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Павел Сюзор, архитектор Дома компании «Зингер», создал одно из главных украшений Невского проспекта в начале 20 века. Дом менялся и преображался — на экскурсии вы узнаете, как именно, и услышите много любопытного:
А изучив интерьеры, приготовьтесь подняться на знаменитую крышу. Вы близи рассмотрите купол, картуши и валькирий. И конечно, насладитесь видом на Петербург с открыток.
По распоряжению администрации здания «Дом Зингер», в связи со сложившейся ситуацией и распоряжением правительства города Санкт-Петербурга с 20 марта 2020 на экскурсию допускаются только граждане РФ (при предъявлении удостоверения личности).
Граждане с признаками ОРВИ и симптомами других простудных заболеваний на экскурсию не допускаются.
Просим вас с пониманием отнестись к данным ограничениям и учитывать их при бронировании билетов.