Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Интересные факты и потрясающий вид

Павел Сюзор, архитектор Дома компании «Зингер», создал одно из главных украшений Невского проспекта в начале 20 века. Дом менялся и преображался — на экскурсии вы узнаете, как именно, и услышите много любопытного:

почему Дом Зингера называют петербургской Эйфелевой башней;

как Сюзор перехитрил систему;

что нового и необычного было внутри здания;

как здесь открылся Дом Книги;

как недавняя реставрация повлияла и на дом, и на весь Петербург;

какие знаменитые люди бывали в Доме Книги;

что еще расположено в здании сегодня.

А изучив интерьеры, приготовьтесь подняться на знаменитую крышу. Вы близи рассмотрите купол, картуши и валькирий. И конечно, насладитесь видом на Петербург с открыток.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

По распоряжению администрации здания «Дом Зингер», в связи со сложившейся ситуацией и распоряжением правительства города Санкт-Петербурга с 20 марта 2020 на экскурсию допускаются только граждане РФ (при предъявлении удостоверения личности).

Граждане с признаками ОРВИ и симптомами других простудных заболеваний на экскурсию не допускаются.

Просим вас с пониманием отнестись к данным ограничениям и учитывать их при бронировании билетов.

Как проходит экскурсия