Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры

В деталях изучить здание, сфотографироваться у башни и полюбоваться Петербургом

4.4
16 отзывов
Вы много раз проходили мимо великолепного дома на Невском — на этой экскурсии вы взглянете на него по-новому.

Узнаете о создании Дома Зингера и легендах строительства, об архитекторе и деталях стиля модерн.

А окончательно уникальное здание покорит вас, когда мы поднимемся на крышу к знаменитому куполу!
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры

Что вас ожидает

Интересные факты и потрясающий вид

Павел Сюзор, архитектор Дома компании «Зингер», создал одно из главных украшений Невского проспекта в начале 20 века. Дом менялся и преображался — на экскурсии вы узнаете, как именно, и услышите много любопытного:

  • почему Дом Зингера называют петербургской Эйфелевой башней;
  • как Сюзор перехитрил систему;
  • что нового и необычного было внутри здания;
  • как здесь открылся Дом Книги;
  • как недавняя реставрация повлияла и на дом, и на весь Петербург;
  • какие знаменитые люди бывали в Доме Книги;
  • что еще расположено в здании сегодня.

А изучив интерьеры, приготовьтесь подняться на знаменитую крышу. Вы близи рассмотрите купол, картуши и валькирий. И конечно, насладитесь видом на Петербург с открыток.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

По распоряжению администрации здания «Дом Зингер», в связи со сложившейся ситуацией и распоряжением правительства города Санкт-Петербурга с 20 марта 2020 на экскурсию допускаются только граждане РФ (при предъявлении удостоверения личности).
Граждане с признаками ОРВИ и симптомами других простудных заболеваний на экскурсию не допускаются.
Просим вас с пониманием отнестись к данным ограничениям и учитывать их при бронировании билетов.

Как проходит экскурсия

  • Это дневная экскурсия с осмотром интерьеров и подъемом на крышу
  • Подходите к месту встречи за 10 минут до начала экскурсии. Экскурсия внутри длится 45 минут.
  • Пенсионерам нужно взять с собой пенсионное удостоверение
  • Крыша Дома Зингера оборудована и безопасна
🚩 Начало и место завершения: У входа в Дом Зингера
Время проведения: в четверг в 15:45, в пятницу в 19:45, в субботу и воскресенье в 20:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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16 реальных отзывов от туристов

М
1 ноя 2020
Понравилась экскурсия с гидом Алексеем. Живо и интересно рассказывает. Интерьеры полный восторг, экскурсия проходит по парадной лестнице, атриумам и крыше.
М
15 сен 2020
Попасть в закрытую часть дома Зингера мечтала давно. И это того точно стоит! Один вид с крыши на Невский и Казанский собор чего стоили! Понравилось, что маленькая группа, гид и сотрудник бизнес-центра были очень внимательны. Единственный момент - при бронировании экскурсии я ориентировалась на определенного гида - Алексея, выбирала и искала отзывы именно на него. А по факту нам его заменили, сказав, что он не работает уже.
Андрей
9 сен 2020
30.08.2020 побывали на данной экскурсии и были полностью разочарованы. Эмоций и впечатлений никаких, при чем стоила экскурсия недёшево. . Один плюс - вид с крыши дома Зингера и ВСЁ! Видать остальные судя по их лицам были такого же мнения. Длилась экскурсия минут 40, экскурсоводом у нас была Дарья, молодая девушка которая пыталась красочно и ярко всё рассказать, но увы сложилось впечатление, что она перел выходом просто зазубрила текст. В интернете на форумах можно было бы найти более интересней информацию и более увлекательный рассказ. Впервые пожалели что взяли экскурсию.
Алексей
Ответ гида:
Добрый день.
Благодарим за обратную связь! Дом Зингера и Крыша Дома Зингера действительно являются уникальным местом, куда стремятся попасть все посетители и жители Петербурга. Максимальное время для экскурсии в этом месте на данный момент составляет - 45 минут, это продиктовано правилами Дома Зингер. Без экскурсионного обслуживания вы могли бы попасть в данное здание на 20 мин по общему билету.
В любом случае приглашаем вас на другие наши пешеходные экскурсии, которые длятся 2+ часа:
По интересным дворам и парадным у
м. Владимирская: https://experience.tripster.ru/experience/9592/
Васильевский остров https://experience.tripster.ru/experience/14205/
Петроградская сторона https://experience.tripster.ru/experience/17207/
Л
31 авг 2020
Экскурсовод Дарья было все великолепно спасибо
С
18 авг 2020
Очень интересная экскурсия! Давно мечтали побывать в любимом Доме! А тут ещё и возможность попасть на потрясающую смотровую на крыше! Просто восторг! Рассказ о доме и о г-не Зингере тоже содержательный и интересный! Спасибо Артёму!
С
8 авг 2020
Прекрасный гид, отличный рассказ, все понравилось, спасибо!
М
4 фев 2020
Замечательная была экскурсия. Увидел много нового. А всю историю Зингера прочитал в Википедии. (очень плохо слышу, поэтому предварительно все о Зингере прочитал в Интернете) Буду рекомендовать моим друзьям обязательно. Еще раз Вам, Алексей и гиду, огромное спасибо.
С уважением, Михаил
N
4 фев 2020
Сама экскурсия очень интересная. Интерьер очень красивый, а вид с крыши великолепный. Единственное в этот раз с организацией была беда. Экскурсия была назначена на 15.00, пол часа пришлось ждать всех участников экскурсии. По каким то причинам время встречи у всех было разное. Ну а если этот момент отбросить, то экскурсия очень понравилось.
В
3 фев 2020
Гидрография Мария очень интересно рассказывает. Из экскурсии было интересно только это. У меня вопрос к организаторам: ЗА ЧТО МЫ ОТДАЛИ 3200 ЗА ДВОИХ? За реставрацию из современных материалов? За подъём на крышу и чтобы на мрамор посмотреть? В Исаакиевском соборе красота неописуемая, очень много росписей, макеты строительства и т. д. + выход на колоннаду, которая ВЫШЕ крыши дома Зингера. Для сравнения: эта экскурсия 1600 и смотреть не на что, а В Исаакиевском соборе посещение музея +выход на колоннаду 550р. Ваша экскурсия стоит максимум 400-450.
Алексей
Ответ гида:
Здравствуйте! Спасибо за то, что уделили время и написали отзыв. Благодарим вас за высокую оценку работы нашего гида Марии.
По поводу качества реставрации здания компании Зингер, а также сравнения с Исаакиевским собором - мы как организаторы экскурсии за это ответственности нести не можем. Что касается формирования цены билета: стоимость билета включает в себя цену билетов в кассе Дома Зингер + экскурсионное обслуживание нашим гидом. К сожалению, стоимость билетов в кассе Зингер достаточно высокая и составляет большую часть от цены экскурсии.
Спасибо!
А
4 янв 2020
Все было супер. Огромное спасибо 😉
T
17 дек 2019
Экскурсия несколько раз переносилась на более позднее время и всё равно гид опоздал. Содержание экскурсии очень краткое, на сайте и по телефону было указано 2-1, 5 часа, на самом деле за 40 минут управились. Никогда бы не заплатила такую цену за эту экскурсию и никому не порекомендую. Попробую попасть на неё через другое агентство.
А
1 дек 2019
Великолепная экскурсия! Дом Зингера -потрясающее знаковое место Петербурга, давно хотела там побывать. Талантливая образованная гид Агния познакомила с историей здания, рассказала много интересных фактов, чудесно провели время! Ну и конечно, самое яркое впечатление - это выход на крышу: оттуда открывается шикарный вид на город! Крыша комфортная, безопасная, с плоской обзорной площадкой. Была пасмурная погода, но несмотря на это очень красиво!

Я побывала на двух экскурсиях этого организатора и буду с удовольствием рекомендовать друзьям!
Большое спасибо!
С
30 ноя 2019
Замечательная экскурсия! Давно хотел попасть в Дом Зингера, подача информации у гида была весьма интересная, узнал много интересных фактов о которых до этого не знал. Рекомендую к посещению:)
Татьяна
9 ноя 2019
Гидом была Агния, так интересно рассказывает историю про Зингер… Спасибо!
Татьяна
7 окт 2019
Отличная экскурсия в удивительный дом Зингера. Так как экскурсия была в вечернее время - изюминкой стал вид Казанского собора и Невского проспекта в золотых огнях. Спасибо гиду Никите за интересный рассказ. Поставила 4 звезды из 5 только из-за небольшой накладки в организации - наша заявку куда-то затерялась и нас немного потеряли (но большой плюс организаторам, что при такой непредвиденной ситуации они быстро сориентировались и все было проведено в лучшем виде). С удовольствием буду советовать эту экскурсию и другие экскурсии этих организаторов своим друзьям.
Ещё 1 отзыв

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