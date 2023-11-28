Увидеть легендарные часы «Павлин» и узнать, как в России развивалось мозаичное искусство
Эрмитаж — одна из главных достопримечательностей Петербурга.
Коллекция музея насчитывает более 3 миллионов экспонатов, среди которых — работы да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рембрандта и других великих мастеров. А его интерьеры поражают своим великолепием.
За 2 часа вы пройдёте по всем зданиям музея, полюбуетесь мировыми шедеврами и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Коллекция музея насчитывает более 3 миллионов экспонатов, среди которых — работы да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рембрандта и других великих мастеров. А его интерьеры поражают своим великолепием.
За 2 часа вы пройдёте по всем зданиям музея, полюбуетесь мировыми шедеврами и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Ближайшие даты:
28
ноя
ноя
1
дек
дек
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Зимний Дворец — резиденция царской семьи. Вы осмотрите парадные залы и услышите не только об архитектуре, декоре и убранстве, но и об истории здания.
- Малый Эрмитаж. Вы посетите Павильонный зал, где находятся знаменитые часы работы английского мастера 18 века. Рассмотрите мозаичные работы и узнаете, как развивалось мозаичное искусство в России.
- Старый Эрмитаж. В этом здании музей экспонирует коллекцию работ мастеров эпохи Высокого Возрождения.
- Новый Эрмитаж. Вы услышите о произведениях великих мастеров живописи и скульптуры и посетите самую красивую галерею Эрмитажа — Лоджии Рафаэля. Эта галерея — точная копия лоджий во дворце Папы Римского.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость и возврату не подлежат.
- После экскурсии вы можете оставаться в Эрмитаже вплоть до закрытия.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
во вторник и пятницу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Миллионной
- Когда и как рано покупать?
- Когда: во вторник и пятницу в 12:00Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — команда увлечённых гидов, которые очень любят Петербург. В нашем арсенале не только классические экскурсии, но и не совсем стандартные. Нам есть что рассказать!
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