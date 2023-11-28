Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)

Билет для посещения в Санкт-Петербурге

Увидеть легендарные часы «Павлин» и узнать, как в России развивалось мозаичное искусство

Эрмитаж — одна из главных достопримечательностей Петербурга.

Коллекция музея насчитывает более 3 миллионов экспонатов, среди которых — работы да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рембрандта и других великих мастеров. А его интерьеры поражают своим великолепием.

За 2 часа вы пройдёте по всем зданиям музея, полюбуетесь мировыми шедеврами и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Экскурсия в Эрмитаж в мини-группе (билет включён)
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Зимний Дворец — резиденция царской семьи. Вы осмотрите парадные залы и услышите не только об архитектуре, декоре и убранстве, но и об истории здания.
  • Малый Эрмитаж. Вы посетите Павильонный зал, где находятся знаменитые часы работы английского мастера 18 века. Рассмотрите мозаичные работы и узнаете, как развивалось мозаичное искусство в России.
  • Старый Эрмитаж. В этом здании музей экспонирует коллекцию работ мастеров эпохи Высокого Возрождения.
  • Новый Эрмитаж. Вы услышите о произведениях великих мастеров живописи и скульптуры и посетите самую красивую галерею Эрмитажа — Лоджии Рафаэля. Эта галерея — точная копия лоджий во дворце Папы Римского.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость и возврату не подлежат.
  • После экскурсии вы можете оставаться в Эрмитаже вплоть до закрытия.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

во вторник и пятницу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Миллионной
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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