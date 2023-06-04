Экскурсия в Эрмитаж + VR фильм «Эрмитаж
Эрмитаж — один из самых известных художественных музеев мира, который многим представляется как классическое собрание картин и скульптур.
Но в залах музея можно увидеть не только шедевры искусства, но и парадные интерьеры, напоминающие о шумной дворцовой жизни.
Вместе с VR фильмом вы полностью погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи, а проведет виртуальную экскурсию для вас Константин Хабенский.
Но в залах музея можно увидеть не только шедевры искусства, но и парадные интерьеры, напоминающие о шумной дворцовой жизни.
Вместе с VR фильмом вы полностью погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи, а проведет виртуальную экскурсию для вас Константин Хабенский.
Ближайшие даты:
4
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июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Невский проспект
- Казанский собор
- Александровская колонна
- Главный штаб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» позволит вам познакомиться с Государственным Эрмитажем. При помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, он окунет Вас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи. Это первая в России VR экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров — Константин Хабенский.
По залам ЭрмитажаГосударственный Эрмитаж является одним из самых известных художественных музеев мира. Начало его коллекции в 1764 году положила императрица Екатерина II. А сейчас в многочисленных залах музея представлено более 3,5 миллионов экспонатов.
Большинство туристов представляют Эрмитаж как классическую коллекцию картин и скульптур. Но это не совсем верно. Вы будете обращать внимание не только на бесценные шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта, античную мраморную скульптуру, египетские древности и многое другое, но и полюбуетесь сохранившимися парадными интерьерами, еще помнящими шумную дворцовую жизнь.
по средам и воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Просмотр VR фильма
- Входной билет с экскурсией по Эрмитажу (продолжительность сеанса: 1 час), самостоятельное посещение Эрмитажа — 1 час
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Лиговский, 10 / 118, гостиница «Октябрьская»Завершение: Эрмитаж, Дворцовая площадь, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам и воскресеньям в 09:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании