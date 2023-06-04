VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» позволит вам познакомиться с Государственным Эрмитажем. При помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, он окунет Вас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи. Это первая в России VR экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров — Константин Хабенский.

По залам ЭрмитажаГосударственный Эрмитаж является одним из самых известных художественных музеев мира. Начало его коллекции в 1764 году положила императрица Екатерина II. А сейчас в многочисленных залах музея представлено более 3,5 миллионов экспонатов.

Большинство туристов представляют Эрмитаж как классическую коллекцию картин и скульптур. Но это не совсем верно. Вы будете обращать внимание не только на бесценные шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта, античную мраморную скульптуру, египетские древности и многое другое, но и полюбуетесь сохранившимися парадными интерьерами, еще помнящими шумную дворцовую жизнь.