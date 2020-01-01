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Экскурсия в крепость Орешек (г. Шлиссельбург, остров Ореховый)

4.5
12 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в крепость Орешек (г.

Шлиссельбург, остров Ореховый)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Экскурсия в крепость Орешек (г. Шлиссельбург, остров Ореховый)

Что вы увидите

  • Тур начнется в момент отправления из центра Санкт-Петербурга. В дороге вы узнаете как и кто строил крепость на Ореховом острове, почему 90 лет крепость была в собственности Швеции, когда была отвоевана и почему перестала быть военным сооружением.
  • Затем вас ждет веселое время переправы на теплоходе «Верный» к Ореховому острову. В крепости мы осмотрим все исторические сооружения:
  • Королевскую, Государеву и Светличную башни
  • собор, цитадель, корпуса и другие сооружения, которые служили казармами государственной политической тюрьмы
  • экскурсовод вам расскажет о судьбе некоторых знаменитых заключенных.
  • также своими глазами вы увидите место Невской битвы, где князь Александр одержал решающую победу над шведскими войсками, и получил знаменитое прозвище Невский.
Предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии 🧭 в крепость Орешек (г. Шлиссельбург) из Санкт – Петербурга на 1 день, чтобы своими глазами увидеть настоящий памятник русской истории 📖. Немало ярких событий, связанных с борьбой русских и шведов за Невские берега, отразилось на истории крепости. Она также использовалась как политическая тюрьма.
Что входит
  • экскурсия по трассе
  • переправа на теплоходе
  • аккредитованным музеем (стоимость переправы в обе стороны – от Шлиссельбурга до острова Ореховый и обратно)
  • входные билеты в музей
  • экскурсия по крепости (в июле 2020 года на территории крепости проводится только радиотрансляция, экскурсии с гидами временно запрещены).
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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12 отзывов оставили туристы

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