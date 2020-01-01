Предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии 🧭 в крепость Орешек (г. Шлиссельбург) из Санкт – Петербурга на 1 день, чтобы своими глазами увидеть настоящий памятник русской истории 📖. Немало ярких событий, связанных с борьбой русских и шведов за Невские берега, отразилось на истории крепости. Она также использовалась как политическая тюрьма.