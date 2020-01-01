Тур начнется в момент отправления из центра Санкт-Петербурга. В дороге вы узнаете как и кто строил крепость на Ореховом острове, почему 90 лет крепость была в собственности Швеции, когда была отвоевана и почему перестала быть военным сооружением.
Затем вас ждет веселое время переправы на теплоходе «Верный» к Ореховому острову. В крепости мы осмотрим все исторические сооружения:
Королевскую, Государеву и Светличную башни
собор, цитадель, корпуса и другие сооружения, которые служили казармами государственной политической тюрьмы
экскурсовод вам расскажет о судьбе некоторых знаменитых заключенных.
также своими глазами вы увидите место Невской битвы, где князь Александр одержал решающую победу над шведскими войсками, и получил знаменитое прозвище Невский.
Предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии 🧭 в крепость Орешек (г. Шлиссельбург) из Санкт – Петербурга на 1 день, чтобы своими глазами увидеть настоящий памятник русской истории 📖. Немало ярких событий, связанных с борьбой русских и шведов за Невские берега, отразилось на истории крепости. Она также использовалась как политическая тюрьма.
Что входит
экскурсия по трассе
переправа на теплоходе
аккредитованным музеем (стоимость переправы в обе стороны – от Шлиссельбурга до острова Ореховый и обратно)
входные билеты в музей
экскурсия по крепости (в июле 2020 года на территории крепости проводится только радиотрансляция, экскурсии с гидами временно запрещены).
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.