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Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)

4.5
65 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)

Что вы увидите

  • сухой док Петра
  • Кронштадский футшток
  • Якорную площадь
  • Гостиный двор
  • Памятник морякам
  • памятник адмиралу Федору Ушакову
  • памятник художнику Айвазовскому
  • Никольский Морской собор.
Во время экскурсии 🧭 по городу вы увидите: всю историческую часть Кронштадта:сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, Памятник морякам, памятник адмиралу Федору Ушакову, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор. Далее Вы совершите морскую прогулку 👣 на пароме «Рипербан».
Что входит
  • В стоимость поездки входит: экскурсия по трассе (часть пути по дамбе через Финский залив)
  • прогулка по городу-крепости Кронштадт
  • морская прогулка по фортам Кронштадта на пароме «Рипербан»
  • посещение Никольского Морского собора.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2, Санкт-Петербург
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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65 отзывов оставили туристы

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