Во время экскурсии 🧭 по городу вы увидите: всю историческую часть Кронштадта:сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, Памятник морякам, памятник адмиралу Федору Ушакову, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор. Далее Вы совершите морскую прогулку 👣 на пароме «Рипербан».