Во время экскурсии 🧭 по городу вы увидите: всю историческую часть Кронштадта:сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, Памятник морякам, памятник адмиралу Федору Ушакову, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор. Далее Вы совершите морскую прогулку 👣 на пароме «Рипербан».
Что входит
В стоимость поездки входит: экскурсия по трассе (часть пути по дамбе через Финский залив)
прогулка по городу-крепости Кронштадт
морская прогулка по фортам Кронштадта на пароме «Рипербан»
посещение Никольского Морского собора.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2, Санкт-Петербург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.