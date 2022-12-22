По преданию, Пётр Первый заложил фундамент Кунсткамеры на месте, где росла причудливая сосна. Она дала начало коллекции, которая пополняется и по сей день. Посетите этот музей на нашей экскурсии, чтобы увидеть находки из области зоологии, ботаники и этнографии. В мини-группе вы познакомитесь с удивительными экспонатами и поразитесь многообразию мира, в котором мы живём.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Немного истории

Почти все гости Петербурга грезят о походе в Эрмитаж — а как иначе? Ведь это же первый музей России! И мало кто знает, что основой его коллекции стали редчайшие ценности Кунсткамеры. Довольно скоро созданная Петром Великим «палата диковин заморских» перестала вмещать все находки. Пришлось распределять их по специально выделенным научным ветвям. Так появились Зоологический, Минералогический, Этнографический и многие другие музеи. И всё же изучать мир вокруг нас лучше всего в Кунсткамере: её коллекционные фонды насчитывают 1,2 млн экспонатов!

Знаменитые уродства Кунсткамеры

Петр Великий коллекционировал образцы удивительных растений и существ не ради смеха. Он стремился к преодолению предрассудков и страхов среди людей, ставил перед сотрудниками серьезные медико-биологические задачи. На экскурсии вы узнаете, какие приемы использовали для бальзамирования и как удалось сохранить материалы коллекции до наших дней.

А что еще?

Не стоит думать, что Кунсткамера — это исключительно вырванные зубы и заспиртованные образцы. Вы откроете для себя целый пласт знаний о жизни разных народов, их традициях и культурных объектах. Вот самые заметные из них:

Готторпский глобус-планетарий 17 века, восставший после пожара, как феникс из пепла;

обереги из бивня мамонта возрастом примерно в 21–23 тысячи лет;

золотые предметы «Сибирской коллекции»: «панцирь, исполненный из кожи человека» и кубок из свиной кожи;

заводная небесная ладья, редкий симбиоз восточного искусства и западной механики.

Организационные детали

Экскурсию проводит профессиональный гид музея.