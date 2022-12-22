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Описание
Что вас ожидает
Немного истории
Почти все гости Петербурга грезят о походе в Эрмитаж — а как иначе? Ведь это же первый музей России! И мало кто знает, что основой его коллекции стали редчайшие ценности Кунсткамеры. Довольно скоро созданная Петром Великим «палата диковин заморских» перестала вмещать все находки. Пришлось распределять их по специально выделенным научным ветвям. Так появились Зоологический, Минералогический, Этнографический и многие другие музеи. И всё же изучать мир вокруг нас лучше всего в Кунсткамере: её коллекционные фонды насчитывают 1,2 млн экспонатов!
Знаменитые уродства Кунсткамеры
Петр Великий коллекционировал образцы удивительных растений и существ не ради смеха. Он стремился к преодолению предрассудков и страхов среди людей, ставил перед сотрудниками серьезные медико-биологические задачи. На экскурсии вы узнаете, какие приемы использовали для бальзамирования и как удалось сохранить материалы коллекции до наших дней.
А что еще?
Не стоит думать, что Кунсткамера — это исключительно вырванные зубы и заспиртованные образцы. Вы откроете для себя целый пласт знаний о жизни разных народов, их традициях и культурных объектах. Вот самые заметные из них:
Готторпский глобус-планетарий 17 века, восставший после пожара, как феникс из пепла;
обереги из бивня мамонта возрастом примерно в 21–23 тысячи лет;
золотые предметы «Сибирской коллекции»: «панцирь, исполненный из кожи человека» и кубок из свиной кожи;
заводная небесная ладья, редкий симбиоз восточного искусства и западной механики.
Организационные детали
Экскурсию проводит профессиональный гид музея.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Кунсткамеры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 4104 экскурсии для 7081 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!