Погрузитесь в удивительный мир Кунтскамеры: групповые билеты в Санкт-Петербурге
В этом маршруте вы исследуете музей, оказавший огромное влияние на развитие многих наук: биология, антропология, этнография и другие.
Вы сможете посмотреть на уникальные экспонаты, собранные со всех уголков мира, а также погрузитесь в удивительный мир причуд человеческой и животной анатомии.
Вы сможете посмотреть на уникальные экспонаты, собранные со всех уголков мира, а также погрузитесь в удивительный мир причуд человеческой и животной анатомии.
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Описание
Музей чудесЭта экскурсия, подходящая для любознательных посетителей всех возрастов, познакомит Вас с кладезью экспонатов богатого собрания одного из старейших музеев Санкт-Петербурга — Кунсткамеры. Это здание, посвященное чудесам антропологии, этнографии и человеческого тела, было основано Петром I в далеком 1714 году.
Вас ждет знакомство с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов со всего света. И, конечно же, вы не сможете пройти мимо известной выставки анатомических редкостей и аномалий, об удивительных экспонатах которой знает каждый не понаслышке.
Готторпский глобусПомимо этого, Вы увидите вновь созданный огромный Готторпский глобус — дипломатический подарок царю Петру I от Голштинского герцога Карла Фридриха в ходе Северной войны. Внутрь этого невероятного шара-планетария легко помещался человек, который хотел исследовать звездное небо на внутренней стороне сооружения.
Увлекательный рассказ экскурсовода поможет разобраться во всех тонкостях редких экспонатов и увидеть все самое интересное, оставив вам яркие воспоминания о вашем визите.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Университетская наб. , 3, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсию проводит штатный экскурсовод Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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