Музей чудесЭта экскурсия, подходящая для любознательных посетителей всех возрастов, познакомит Вас с кладезью экспонатов богатого собрания одного из старейших музеев Санкт-Петербурга — Кунсткамеры. Это здание, посвященное чудесам антропологии, этнографии и человеческого тела, было основано Петром I в далеком 1714 году.

Вас ждет знакомство с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов со всего света. И, конечно же, вы не сможете пройти мимо известной выставки анатомических редкостей и аномалий, об удивительных экспонатах которой знает каждый не понаслышке.

Готторпский глобусПомимо этого, Вы увидите вновь созданный огромный Готторпский глобус — дипломатический подарок царю Петру I от Голштинского герцога Карла Фридриха в ходе Северной войны. Внутрь этого невероятного шара-планетария легко помещался человек, который хотел исследовать звездное небо на внутренней стороне сооружения.

Увлекательный рассказ экскурсовода поможет разобраться во всех тонкостях редких экспонатов и увидеть все самое интересное, оставив вам яркие воспоминания о вашем визите.