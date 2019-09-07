9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуть в тайны самой противоречивой фигуры в истории Российской империи

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
На улице Гороховой в Санкт-Петербурге расположена последняя квартира Григория Распутина — пожалуй, самого загадочного человека и противоречивого деятеля в истории России.

Мрачные слухи о личности царского фаворита, правдивые факты о его отношениях с семьей Романовых и сбывшиеся пророчества: эта экскурсия даст вам ответы на самые волнующие и неоднозначные вопросы о Григории Распутине.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Пушкинская
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У этой экскурсии9 отзывов
4.22
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой

Что вас ожидает

История загадочного дома
Во дворе знаменитого дома 64 на Гороховой вам откроется несколько интересных деталей из истории одной из самых престижных улиц Петербурга, а также расположенной рядом Пионерской площади, Семеновском плаце и самом доме, окруженном слухами. А после вы заглянете в окна той самой квартиры, где жил Распутин в 1914-1916 годах.

Факты и легенды о жизни Распутина на Гороховой
В доходном доме мы осмотрим черную и парадную лестницы, где каждый день выстраивалась очередь на прием к Григорию Распутину. Вы услышите легенды о событиях, происходивших в квартире старца: многодневных оргиях, безрассудном пьянстве и разгуле. Узнаете, с кем жил Григорий Ефимович, что сейчас стало с его детьми и где живут его потомки. А позже сможете дать ответ на вопрос: вел Распутин порочную или же праведную жизнь?

Предсказания старца и подробности его гибели
Личность Григория Распутина окружена самыми невероятными слухами и домыслами, в которых мы постараемся разобраться, отделив историю от вымысла. Вы узнаете, каким советам старца следовал, а каким не следовал император Николай II, какое влияние имел Распутин на царскую семью и как этим влиянием пользовался. Вместе мы попробуем разобраться в сбывшихся предсказаниях Григория Ефимовича и, конечно, поговорим о Феликсе Юсупове и убийстве старца: вам предстоит пройти путем Распутина в ту самую роковую ночь с 29 на 30 декабря, когда один из самых неоднозначных персонажей русской истории отправился на встречу с заговорщиками.

Организационные детали

  • Если группа будет переполнена, то возможен перенос экскурсии на час позже. Об этом мы уведомим вас минимум за полдня до начала экскурсии.
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии (уточняйте у гида).
  • Дети до 14 лет могут посетить экскурсию бесплатно.
  • Экскурсию проводит наш коллега (нынешний совладелец квартиры) — квалифицированный и опытный гид Дмитрий Николаевич.
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой
Экскурсия в квартиру Распутина на Гороховой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пушкинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
Нашим гидом был Дмитрий. Большое спасибо ему за интересный, содержательный рассказ. Экскурсию рекомендую!
22 августа 2019
Всё отлично! Спасибо за организацию таких экскурсий
22 июля 2019
Если вы поклонник Распутина и считаете что он положил жизнь за царя то вам сюда
30 июня 2019
Экскурсия была интересная. Возможно мне лично не хватило какой-то ещё информации. Понравился рассказ современного хозяина квартиры о судьбе семьи Распутина. Моим внучкам тоже понравилась экскурсия. Спасибо.
23 июня 2019
Отличная экскурсия! Интереснейший рассказ Дмитрия переносит на 100 лет назад и погружает в ту атмосферу. Большое спасибо!
6 ноября 2018
Очень понравилось! Виктор, был нашим гидом, приятный молодой человек. . Слушать его было интересно. Хорошо поставленная речь, знание материала. Было очень увлекательно. Не пожалела что сходила.
29 октября 2018
Огромное спасибо гиду - Виктору! Экскурсию он проводил для моих гостей на английском языке. Все было очень живо и очень интересно. За 1,5 часа мы побывали в квартире Распутина, посетили несколько парадных и даже сходили на Витебский вокзал. Очень познавательно!
Будем однозначно рекомендовать данную экскурсию, но обязательно с Виктором :)
1 апреля 2018
Не знаю, как Дмитрию удалось из такой интересной темы, как Распутин, сделать скучный рассказ. В квартире при этом ремонт, экспозиция всего в одной комнате. В общем, не советую
Евгений
21 марта 2018
Спасибо Дмитрию за интересный рассказ и за то что открыл двери в квартиру, которую я мечтал посетить еще со школы - квартиру одного из самых неоднозначных людей начала 20 века - Григория Распутина. Энергетика этого места буквально заставляла меня покрываться мурашками, создавалось впечатление, что хозяин вышел ненадолго и вот вот скрипнет входная дверь и послышатся его тяжелые шаги. однозначно рекомендую! в следующий раз приведу семью и друзей, До встречи, Дмитрий!

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