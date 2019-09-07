9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История загадочного дома

Во дворе знаменитого дома 64 на Гороховой вам откроется несколько интересных деталей из истории одной из самых престижных улиц Петербурга, а также расположенной рядом Пионерской площади, Семеновском плаце и самом доме, окруженном слухами. А после вы заглянете в окна той самой квартиры, где жил Распутин в 1914-1916 годах.

Факты и легенды о жизни Распутина на Гороховой

В доходном доме мы осмотрим черную и парадную лестницы, где каждый день выстраивалась очередь на прием к Григорию Распутину. Вы услышите легенды о событиях, происходивших в квартире старца: многодневных оргиях, безрассудном пьянстве и разгуле. Узнаете, с кем жил Григорий Ефимович, что сейчас стало с его детьми и где живут его потомки. А позже сможете дать ответ на вопрос: вел Распутин порочную или же праведную жизнь?

Предсказания старца и подробности его гибели

Личность Григория Распутина окружена самыми невероятными слухами и домыслами, в которых мы постараемся разобраться, отделив историю от вымысла. Вы узнаете, каким советам старца следовал, а каким не следовал император Николай II, какое влияние имел Распутин на царскую семью и как этим влиянием пользовался. Вместе мы попробуем разобраться в сбывшихся предсказаниях Григория Ефимовича и, конечно, поговорим о Феликсе Юсупове и убийстве старца: вам предстоит пройти путем Распутина в ту самую роковую ночь с 29 на 30 декабря, когда один из самых неоднозначных персонажей русской истории отправился на встречу с заговорщиками.