Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»

Узнать историю шоколада во время увлекательной прогулки по старинному особняку

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Я очень люблю показывать людям нетипичные места и необычные маршруты.

Поэтому приглашаю вас посетить музей единственной дореволюционной кондитерской фабрики в Санкт-Петербурге, которая продолжает работать в наши дни! Вы не только узнаете интересные факты о развитии шоколадной империи в России, но и осмотрите особняк, в котором она создавалась и процветала.
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Жоржъ Борман»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рождение шоколада

На экскурсии вы окунётесь в историю фабрики «Жоржъ Борман», которая после революции и национализации стала называться Кондитерской фабрикой имени К. Самойловой». Увидите уникальную коллекцию упаковки для кондитерских изделий и шоколадные скульптуры. Прикоснётесь к оборудованию, на котором изготавливались конфеты в 19 веке и в советское время.

Вы узнаете:

  • Когда в России начали открывать первые шоколадные фабрики
  • Какие сложности стояли перед производителями
  • Как появились шоколадные плитки
  • Кого называли шоколадным королём
  • Почему на магазинах Жоржа Бормана была надпись Bonbon и что значит слово «бонбоньерка»

Подарок императора

Музей находится в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской, подаренном ей Николаем 2 в 1894 году после разрыва их отношений. И сам особняк мы тоже осмотрим! Пройдёмся по залам, полюбуемся сохранившейся старинной мебелью. Я расскажу, почему император выбрал особняк именно на Английском проспекте.

По желанию вы сможете зайти в магазин при фабрике и приобрести сладкие сувениры со скидкой 10 % (я раздам вам флаеры). Также я рекомендую после экскурсии самостоятельно прогуляться до уникального Алексеевского дворца, построенного в виде средневекового замка.

Организационные детали

  • Взрослым необходимо иметь при себе паспорт для посещения музея
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Английском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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