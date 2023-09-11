Узнать историю шоколада во время увлекательной прогулки по старинному особняку
Поэтому приглашаю вас посетить музей единственной дореволюционной кондитерской фабрики в Санкт-Петербурге, которая продолжает работать в наши дни! Вы не только узнаете интересные факты о развитии шоколадной империи в России, но и осмотрите особняк, в котором она создавалась и процветала.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Рождение шоколада
На экскурсии вы окунётесь в историю фабрики «Жоржъ Борман», которая после революции и национализации стала называться Кондитерской фабрикой имени К. Самойловой». Увидите уникальную коллекцию упаковки для кондитерских изделий и шоколадные скульптуры. Прикоснётесь к оборудованию, на котором изготавливались конфеты в 19 веке и в советское время.
Вы узнаете:
- Когда в России начали открывать первые шоколадные фабрики
- Какие сложности стояли перед производителями
- Как появились шоколадные плитки
- Кого называли шоколадным королём
- Почему на магазинах Жоржа Бормана была надпись Bonbon и что значит слово «бонбоньерка»
Подарок императора
Музей находится в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской, подаренном ей Николаем 2 в 1894 году после разрыва их отношений. И сам особняк мы тоже осмотрим! Пройдёмся по залам, полюбуемся сохранившейся старинной мебелью. Я расскажу, почему император выбрал особняк именно на Английском проспекте.
По желанию вы сможете зайти в магазин при фабрике и приобрести сладкие сувениры со скидкой 10 % (я раздам вам флаеры). Также я рекомендую после экскурсии самостоятельно прогуляться до уникального Алексеевского дворца, построенного в виде средневекового замка.
Организационные детали
- Взрослым необходимо иметь при себе паспорт для посещения музея
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Английском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.