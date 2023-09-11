Я очень люблю показывать людям нетипичные места и необычные маршруты. Поэтому приглашаю вас посетить музей единственной дореволюционной кондитерской фабрики в Санкт-Петербурге, которая продолжает работать в наши дни! Вы не только узнаете интересные факты о развитии шоколадной империи в России, но и осмотрите особняк, в котором она создавалась и процветала.

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Описание

Что вас ожидает

Рождение шоколада

На экскурсии вы окунётесь в историю фабрики «Жоржъ Борман», которая после революции и национализации стала называться Кондитерской фабрикой имени К. Самойловой». Увидите уникальную коллекцию упаковки для кондитерских изделий и шоколадные скульптуры. Прикоснётесь к оборудованию, на котором изготавливались конфеты в 19 веке и в советское время.

Вы узнаете:

Когда в России начали открывать первые шоколадные фабрики

Какие сложности стояли перед производителями

Как появились шоколадные плитки

Кого называли шоколадным королём

Почему на магазинах Жоржа Бормана была надпись Bonbon и что значит слово «бонбоньерка»

Подарок императора

Музей находится в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской, подаренном ей Николаем 2 в 1894 году после разрыва их отношений. И сам особняк мы тоже осмотрим! Пройдёмся по залам, полюбуемся сохранившейся старинной мебелью. Я расскажу, почему император выбрал особняк именно на Английском проспекте.

По желанию вы сможете зайти в магазин при фабрике и приобрести сладкие сувениры со скидкой 10 % (я раздам вам флаеры). Также я рекомендую после экскурсии самостоятельно прогуляться до уникального Алексеевского дворца, построенного в виде средневекового замка.

Организационные детали