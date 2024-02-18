Николаевский дворец (Дворец Труда) был создан как резиденция великого князя Николая Николаевича известным архитектором Штакеншнейдером.
Вы посетите несколько парадных залов — Романовский зал, «Вернисаж», Великокняжескую и Белые гостиные, а также другие комнаты.
Вы посетите несколько парадных залов — Романовский зал, «Вернисаж», Великокняжескую и Белые гостиные, а также другие комнаты.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
25
фев
фев
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Пенсионный
|900 ₽
|Студенческий
|900 ₽
|Школьный
|800 ₽
Описание
Во время экскурсии вы:
- услышите историю дворца с момента его строительства в 16 в. и до начала 20 века, а также рассказ о судьбах его владельцев;
- оцените интересные архитектурные задумки в оформлении интерьеров, сочетание стилей неоренессанса, барокко и эклектики;
- побываете в парадных залах дворца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Фото- и видеосъемка
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Площадь Труда, 4
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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