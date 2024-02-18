Экскурсия в Николаевский дворец

Билет для посещения в Санкт-Петербурге
Николаевский дворец (Дворец Труда) был создан как резиденция великого князя Николая Николаевича известным архитектором Штакеншнейдером.

Вы посетите несколько парадных залов — Романовский зал, «Вернисаж», Великокняжескую и Белые гостиные, а также другие комнаты.
Экскурсия в Николаевский дворец
Экскурсия в Николаевский дворец
Экскурсия в Николаевский дворец
Ближайшие даты:
18
фев
25
фев

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 000 ₽
Пенсионный900 ₽
Студенческий900 ₽
Школьный800 ₽

Описание

Во время экскурсии вы:

  • услышите историю дворца с момента его строительства в 16 в. и до начала 20 века, а также рассказ о судьбах его владельцев;
  • оцените интересные архитектурные задумки в оформлении интерьеров, сочетание стилей неоренессанса, барокко и эклектики;
  • побываете в парадных залах дворца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Фото- и видеосъемка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Труда, 4
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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