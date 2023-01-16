Групповая экскурсия по историческим номерам отеля Националь в Москве
Ближайшие даты:
1
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мая
9
мая
мая
6
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Сам себя найду в пучине, если часом затону…»
Не слушайте глупую песенку!
Авторы ничего не знали про реальное Комарово.
Приходите вы лучше на нашу экскурсию об истории поселка и его великих жителях.
История — не особо длинная, всего 120 лет. Зато ух, какая насыщенная! Эпохи сменялись со свистом.
Истинная слава свалилась на поселок в советское время — он стал «заповедником интеллигенции». Здесь жили/гостили Ахматова и Шостакович, Довлатов и Бродский, Стругацкие и Лихачев…:
ну и ну! не знали, что в Комарово так захватывающе прекрасно, расскажете подробнее?
— конечно, ловите списком:
- взглянем на море с литоринового уступа и поймем, как он определил лицо поселка.
- полюбуемся на дореволюционные дачи, деревянные резные терема с витражами и башенками.
- пройдем мимо чудом уцелевших ворот в стиле модерн (не пожалеете!).
- разберемся, по ком звонил колокол на пригорке, и как приходили и уходили волной прибоя политические границы.
- посетим Дом творчества писателей и сравним его с переделкинским собратом.
- узнаем, почему Келломяки с 1948 года — Комарово (а вот и не из-за комаров!).
- поговорим об академиках, ежиках и лисах.
- увидим «будку» Анны Ахматовой, дома других писателей и поэтов.
- услышим неопубликованные стихи Бродского про комаровскую дачу, где он однажды жил зимой с другом (и саму дачу тоже увидим. разве что Бродского не увидим).
- сравним только-только восстановленную церковь с её изображениями на старинных открытках.
- а до/после прогулки сможете заглянуть в самую модную чебуречную Петербурга и окрестностей.
- а по окончании экскурсии сможете прогуляться до интереснейшего Комаровского кладбища: дорогу — подскажем, брошюру с инфо — дадим.
- ах, как восхитительно!
- ага! но это ещё не всё, остальное будет как сюрприз!
По воскресеньем в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Место начала и завершения?
- пос. Комарово, 2-я Дачная ул. , 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньем в 13:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Место встречи: лобби отеля Националь
- Моховая ул.
- Д. 15/1 Встречаемся у лифтов с атлантами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 янв 2023
Я
Янбаева
21 ноя 2022
Хорошая экскурсия, очень понравилась
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