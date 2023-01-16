Прогулка по Комарово: от дачной идиллии до внутренней эмиграции

Групповая экскурсия по историческим номерам отеля Националь в Москве

5
2 отзыва
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Прогулка по Комарово: от дачной идиллии до внутренней эмиграции
Прогулка по Комарово: от дачной идиллии до внутренней эмиграции
Прогулка по Комарово: от дачной идиллии до внутренней эмиграции
Прогулка по Комарово: от дачной идиллии до внутренней эмиграции
Ближайшие даты:
1
мая
9
мая
6
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Сам себя найду в пучине, если часом затону…»

Не слушайте глупую песенку!
Авторы ничего не знали про реальное Комарово.
Приходите вы лучше на нашу экскурсию об истории поселка и его великих жителях.
История — не особо длинная, всего 120 лет. Зато ух, какая насыщенная! Эпохи сменялись со свистом.

Истинная слава свалилась на поселок в советское время — он стал «заповедником интеллигенции». Здесь жили/гостили Ахматова и Шостакович, Довлатов и Бродский, Стругацкие и Лихачев…:

ну и ну! не знали, что в Комарово так захватывающе прекрасно, расскажете подробнее?

— конечно, ловите списком:

  • взглянем на море с литоринового уступа и поймем, как он определил лицо поселка.
  • полюбуемся на дореволюционные дачи, деревянные резные терема с витражами и башенками.
  • пройдем мимо чудом уцелевших ворот в стиле модерн (не пожалеете!).
  • разберемся, по ком звонил колокол на пригорке, и как приходили и уходили волной прибоя политические границы.
  • посетим Дом творчества писателей и сравним его с переделкинским собратом.
  • узнаем, почему Келломяки с 1948 года — Комарово (а вот и не из-за комаров!).
  • поговорим об академиках, ежиках и лисах.
  • увидим «будку» Анны Ахматовой, дома других писателей и поэтов.
  • услышим неопубликованные стихи Бродского про комаровскую дачу, где он однажды жил зимой с другом (и саму дачу тоже увидим. разве что Бродского не увидим).
  • сравним только-только восстановленную церковь с её изображениями на старинных открытках.
  • а до/после прогулки сможете заглянуть в самую модную чебуречную Петербурга и окрестностей.
  • а по окончании экскурсии сможете прогуляться до интереснейшего Комаровского кладбища: дорогу — подскажем, брошюру с инфо — дадим.
  • ах, как восхитительно!
  • ага! но это ещё не всё, остальное будет как сюрприз!

По воскресеньем в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
пос. Комарово, 2-я Дачная ул. , 3
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньем в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Место встречи: лобби отеля Националь
  • Моховая ул.
  • Д. 15/1 Встречаемся у лифтов с атлантами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
16 янв 2023
Я
21 ноя 2022
Хорошая экскурсия, очень понравилась

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