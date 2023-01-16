«Сам себя найду в пучине, если часом затону…»

Не слушайте глупую песенку!

Авторы ничего не знали про реальное Комарово.

Приходите вы лучше на нашу экскурсию об истории поселка и его великих жителях.

История — не особо длинная, всего 120 лет. Зато ух, какая насыщенная! Эпохи сменялись со свистом.

Истинная слава свалилась на поселок в советское время — он стал «заповедником интеллигенции». Здесь жили/гостили Ахматова и Шостакович, Довлатов и Бродский, Стругацкие и Лихачев…:

ну и ну! не знали, что в Комарово так захватывающе прекрасно, расскажете подробнее?

— конечно, ловите списком: