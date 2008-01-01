49 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны

4.9
49 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по Нижнему парку Петергофа и посещение одного малого дворца, памятника императорского быта XVIII–XIX веков, по выбору.

Вы посмотрите знаменитые фонтаны: от «Самсона», раздирающего пасть льву и каскада «Шахматная гора» до популярных у детей фонтанов-шутих.

Трансфер на автомобиле 🚘 от Петербурга до Петергофа с гидом включен в стоимость.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны
Петергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования «7 чудес России» — 2008 год. Петергоф — так назвал Петр I свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря 🌊. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник.
Прекрасные парки 🌳 и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир. В оформлении своей летней резиденции, которая должна была не уступать Версалю по своей роскоши, Петр I самую важную роль отводил многочисленным фонтанам.
Здесь представлены самые причудливые типы и формы фонтанов. Вы можете полюбоваться одноструйными и многоструйными фонтанами, водными колоколами и чашами, фонтанами, которые сгруппированы в отдельные ряды, солирующими или парными фонтанами. У каждого типа фонтанов свои рисунки струй, они могут быть в виде вееров, занавесей, букетов. Учтены даже звуки, издаваемые струями — это может быть грозное рычание бурных потоков или легкий шелест.
Петергоф называют «Столицей фонтанов», здесь необыкновенным образом переплелись человеческое мастерство и фантазия с могущественной силой природы. Фантастическое зрелище представляет собой Большой каскад, сверкающий золотом скульптур и серебром водных струй (255 скульптур и 64 фонтана). В центре водного ковша взмывает ввысь мощная струя фонтана ⛲ «Самсон», а с заливом каскад соединяется Морским каналом. Большой каскад — самое значительное сооружение фонтанной системы Петергофа.
Идея его создания принадлежит самому Петру I. Он придумал оформить въезд в загородную резиденцию роскошным искусственным водопадом и даже создал эскизы и наброски. По идее Петра I корабли должны были проходить через Морской канал, мимо фонтанов прямо к дворцу. Считается, что именно отсюда взялось выражение «с корабля на бал».
Мы прогуляемся по Нижнему парку и увидим те самые фонтаны, о которых знает весь мир. Нижний парк представляет собой огромный регулярный парк, раскинувшийся на южном берегу Финского залива. Мы познакомимся с такими фонтанами, как «Ева» и «Солнце», Римские и Оранжерейные фонтаны и, конечно, мы увидим знаменитый золотой фонтан «Самсон» —
самое сердце Петергофа — фигуру героя Самсона, разрывающего пасть льву.
Этот фонтан входит в состав «Большого каскада». Также мы увидим и другие каскады — Львиный, Шахматную гору. Конечно же, мы не обойдем и знаменитое царское развлечение — фонтаны-шутихи, которые вызывают восторг 🔥 как у детей, так и у взрослых.
Описать всего великолепия фонтанных композиций не представляется возможным, ведь в Петергофе представлено 4 каскада и 176 фонтанов!
Каждый фонтан Петергофа — жемчужина в его уникальной и роскошной коллекции. Хотите почувствовать себя в настоящей сказочной стране?

Также мы посетим один из Малых дворцов, расположившихся на территории Нижнего парка. Вы можете выбрать:

  • «Эрмитаж» — изящный павильон на берегу Финского залива, предназначавшийся для обедов в узком семейном кругу (отсюда название: «место уединения»), во дворце вы можете увидеть подъемный стол, который «самостоятельно» осуществлял смену блюд;
  • «Монплезир» — маленький, но действительно изысканный дворец Петра I, любимое место отдыха великого императора (даже название переводится как «мое удовольствие»);
  • Екатерининский корпус — парадный дворец, в котором проводились балы, маскарады и парадные обеды, именно там хранится Русский или Гурьевский сервиз, насчитывавший 4500 предметов;
  • «Банный корпус» — позволит вам познакомиться с бытовой стороной жизни царей, узнать, как и где принимали ванну русские императоры.
  • Посещение Петергофа для многих становится праздником и событием, которое оставляет заметный след на всю жизнь.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты в Нижний парк : Граждане РФ взрослые - 450 руб., пенсионеры, студенты, учащиеся старше 16 лет - 250 руб, дети до 16 лет - бесплатно.
  • Билеты в Малый Дворец : взрослые - 300 руб, льготные - 200 руб.
Начало
🚩 По договоренности по вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Парк и фонтаны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

49 отзывов оставили туристы

Наталья Е. проводит ещё 5 экскурсий

Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
7 000
3 часа
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
122 отзыва
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
9 500
5 часов
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
40 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
9 500
5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
23 отзыва
Православные храмы Санкт-Петербурга
7 500
3.5 часа
Православные храмы Санкт-Петербурга
17 отзывов
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
9 500
6 часов
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
16 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва