Это не банальная экскурсия ⛳ с зачитыванием длинного списка дат и малопонятных имён, а веселое путешествие по самому сакральному месту Санкт-Петербурга. Вы сможете побродить по знаменитой Петропавловской крепости, осмотреть её достопримечательности 🏛️ и познакомиться с симпатичными обитателями Заячьего острова.
Вы сможете побродить по знаменитой Петропавловской крепости и познакомиться с обитателями Заячьего острова. Экскурсия проходит в формате игры, где есть место загадкам, активностям и тайнам — всему тому, что так любят дети. Что вас ждёт:• Петропавловская крепость и её ушастые обитатели;
Петропавловский собор;
набережная Невы с видом на Зимний дворец.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Иоанновский мост, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость, Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.