Это не банальная экскурсия ⛳ с зачитыванием длинного списка дат и малопонятных имён, а веселое путешествие по самому сакральному месту Санкт-Петербурга. Вы сможете побродить по знаменитой Петропавловской крепости, осмотреть её достопримечательности 🏛️ и познакомиться с симпатичными обитателями Заячьего острова.

Вы сможете побродить по знаменитой Петропавловской крепости и познакомиться с обитателями Заячьего острова. Экскурсия проходит в формате игры, где есть место загадкам, активностям и тайнам — всему тому, что так любят дети. Что вас ждёт:• Петропавловская крепость и её ушастые обитатели;