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Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная экскурсия ⛳ по секретным дворикам, граффити и необычным памятникам для тех, кому мало обычных прогулок по Невскому проспекту.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор

Что вы увидите

  • Тройной мост
  • Музей с интерактивными экспонатами
  • Итальянский дворик
  • Необычные достопримечательности Петербурга
Петербург — это не только город 🏙️ с Эрмитажем и Невским проспектом. За парадными фасадами в стиле классицизма скрываются интереснейшие дворики, памятники и граффити. И даже в известных местах можно найти совсем неожиданные детали.
Дайте нам 2 часа, и вы будете знать больше неформальных достопримечательностей 🏛️, чем 90% местных жителей. Обязательно возьмите с собой побольше мелочи и вспомните свои самые заветные желания, загадывать вы их будете во время экскурсии 🧭 очень много и часто. Что вас ждёт:• Посетите уникальный в Европе Тройной мост;
  • Найдете музей 🖼 с интерактивными экспонатами, где вспомните свое детство;
  • Разгадаете местоположение Итальянского дворика;
  • Сможете сдвинуть камень весом более 700 кг;
  • Познакомитесь с самым милым дворником города;
  • Также на вашем пути встретятся интереснейшие памятники первому фотографу России, Остапу Бендеру, котам Петербурга и другие необычные достопримечательности Петербурга.
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Невский проспект, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро Гостиный двор, Санкт-Петербург
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор
Экскурсия в приложении: Неформальный Гостиный двор

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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