Петербург — это не только город 🏙️ с Эрмитажем и Невским проспектом. За парадными фасадами в стиле классицизма скрываются интереснейшие дворики, памятники и граффити. И даже в известных местах можно найти совсем неожиданные детали.

Дайте нам 2 часа, и вы будете знать больше неформальных достопримечательностей 🏛️, чем 90% местных жителей. Обязательно возьмите с собой побольше мелочи и вспомните свои самые заветные желания, загадывать вы их будете во время экскурсии 🧭 очень много и часто. Что вас ждёт:• Посетите уникальный в Европе Тройной мост;