Петербург — это не только город 🏙️ с Эрмитажем и Невским проспектом. За парадными фасадами в стиле классицизма скрываются интереснейшие дворики, памятники и граффити. И даже в известных местах можно найти совсем неожиданные детали.
Дайте нам 2 часа, и вы будете знать больше неформальных достопримечательностей 🏛️, чем 90% местных жителей. Обязательно возьмите с собой побольше мелочи и вспомните свои самые заветные желания, загадывать вы их будете во время экскурсии 🧭 очень много и часто. Что вас ждёт:• Посетите уникальный в Европе Тройной мост;
Найдете музей 🖼 с интерактивными экспонатами, где вспомните свое детство;
Разгадаете местоположение Итальянского дворика;
Сможете сдвинуть камень весом более 700 кг;
Познакомитесь с самым милым дворником города;
Также на вашем пути встретятся интереснейшие памятники первому фотографу России, Остапу Бендеру, котам Петербурга и другие необычные достопримечательности Петербурга.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Невский проспект, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро Гостиный двор, Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.