Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга

Самостоятельная экскурсия ⛳ по красотам Санкт-Петербурга.



Это не только музеи 🖼 и дворцы.



Мы с помощью нашего приложения готовы доказать вам, что дворы и переулки хранят не меньше интересного, чем залы Эрмитажа.



Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.