Яркие петербургские дворики, замысловатые памятники, достопримечательности 🏛️ и красочный стрит-арт, спрятанные от любопытных глаз, ждут своих новых зрителей! Экскурсия ⛳ начинается, когда вам удобно, у станции метро 🚇 Достоевская и заканчивается недалеко от станции Площадь Восстания. Что вас ждёт:• Найдем памятник Фёдору Достоевскому;
Памятник доблестным Трубочистам;
Посетим сказочный Изумрудный город;
Отыщем дворик, где с друзьями вы сможете разыграть шахматную партию (как в Гарри Поттере, помните?);
Увидим что осталось от неудавшегося советского стартапа;
Посмотрим на настоящий Дом-коммуну;
Посетим Эльфийский дворик и другие необычные достопримечательности Петербурга.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Достоевская, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро Площадь Восстания, Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.