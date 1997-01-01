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Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом

5
3 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная экскурсия ⛳ проведет вас по Васильевскому острову и покажет локации ключевых сцен фильма.

Вы вспомните знакомые сцены киноленты, увидите как выглядят эти места сейчас и погрузитесь в миф о незабываемых 90-х.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🔭Обзорная
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом

Что вы увидите

  • Места на Васильевском острове
  • на котором снято большинство сцен фильма
  • и где долгое время жил и работал сам режиссёр Алексей Балабанов.
Петербург стал местом съемок многих культовых кинолент. Из этого ряда выделяется легендарный фильм 🎥 «Брат» (1997) Алексея Балабанова, ставший символом России 90-х годов. Все помнят харизматичного Данилу Багрова, сцены погонь и перестрелок в бандитском Петербурге под песню «Вечно молодой». Что вас ждёт:Места на Васильевском острове 🏝️, на котором снято большинство сцен фильма, и где долгое время жил и работал сам режиссёр Алексей Балабанов.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Василеостровская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Лютеранское кладбище, Санкт-Петербург
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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3 отзыва оставили туристы

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