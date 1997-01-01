и где долгое время жил и работал сам режиссёр Алексей Балабанов.
Петербург стал местом съемок многих культовых кинолент. Из этого ряда выделяется легендарный фильм 🎥 «Брат» (1997) Алексея Балабанова, ставший символом России 90-х годов. Все помнят харизматичного Данилу Багрова, сцены погонь и перестрелок в бандитском Петербурге под песню «Вечно молодой». Что вас ждёт:Места на Васильевском острове 🏝️, на котором снято большинство сцен фильма, и где долгое время жил и работал сам режиссёр Алексей Балабанов.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Василеостровская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Лютеранское кладбище, Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.