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Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга

5
4 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная экскурсия ⛳ по непарадному Петербургу с нашим приложением откроет для вас тайны и секреты, скрытые за красивыми 🤩 фасадами исторических зданий.

Вы увидите совершенно другой город 🏙️, мрачный и загадочный, и он точно не оставит вас равнодушными.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕵️Квест
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга

Что вы увидите

  • Бункер посреди улицы
  • Легендарный бар
  • Дворы-колодцы
  • Доходный дом братьев Колобовых
  • Стрит-арт
Интерактивная экскурсия ⛳ по непарадному Петербургу с приложением Surprise Me. На пути произойдут неожиданные встречи с уличными художниками, культовыми рок-музыкантами и историческими персонажами из разных эпох. Вы увидите каменные громады доходных домов, головокружительные дворы-колодцы, отвесные как скалы пожарные стены, стрит-арт и культовые сооружения. Что вас ждёт:• Настоящий бункер посреди улицы;
  • Легендарный бар 🍹, где и сегодня чтят музыканта, начинавшего здесь свой творческий путь — Виктора Цоя;
  • Атмосферные дворы-колодцы
  • Доходный дом братьев Колобовых
  • Стрит-арт
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 станция метро «Спортивная», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 станции метро «Петроградская», Санкт-Петербург
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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4 отзыва оставили туристы

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