Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга

Самостоятельная экскурсия ⛳ по непарадному Петербургу с нашим приложением откроет для вас тайны и секреты, скрытые за красивыми 🤩 фасадами исторических зданий.



Вы увидите совершенно другой город 🏙️, мрачный и загадочный, и он точно не оставит вас равнодушными.



Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.