Интерактивная экскурсия ⛳ по непарадному Петербургу с приложением Surprise Me. На пути произойдут неожиданные встречи с уличными художниками, культовыми рок-музыкантами и историческими персонажами из разных эпох. Вы увидите каменные громады доходных домов, головокружительные дворы-колодцы, отвесные как скалы пожарные стены, стрит-арт и культовые сооружения. Что вас ждёт:• Настоящий бункер посреди улицы;
Легендарный бар 🍹, где и сегодня чтят музыканта, начинавшего здесь свой творческий путь — Виктора Цоя;
Атмосферные дворы-колодцы
Доходный дом братьев Колобовых
Стрит-арт
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 станция метро «Спортивная», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 станции метро «Петроградская», Санкт-Петербург
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.