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Экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) из Санкт-Петербурга

3
3 отзыва
Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Во всем мире сегодня пользуется популярностью экскурсия ⛳ в Шлиссельбург и крепость Орешек из Санкт-Петербурга, на автобусе 🚌 добраться до места назначения можно быстро и комфортно.

Предложенная нами программа поможет окунуться в мир средневековья, ощутить дух того периода.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) из Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • крепость Орешек
  • «Кижи в миниатюре»
  • усадьба в Богословке
  • церковь Пресвятой Богородицы в Кировске
  • музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
  • место Невской битвы в Усть-Ижоре
  • архитектура и виды Шлиссельбурга
Руины и их возрождениеКрепость Орешек была основана в 14 веке новгородцами. На острове 🏝️, помимо сохранившихся стен более поздних русских крепостей и шведской цитадели 17 века, сохранились еще фрагменты той самой, первой крепости. На экскурсии 🧭 мы вспомним историю 📖 военных конфликтов, рассмотрим артефакты, оставленные нам предками. Вы познакомитесь с оборонительной системой крепости и ее главными постройками. Древняя крепость и ее историяВы узнаете, откуда взялось название крепости, как Россия и Швеция заключили мир и почему именно здесь, как Петр I сумел захватить неприступный Орешек и заполучить «ключ к Балтийскому морю», и почему фашистам это сделать не удалось, хотя обороняли крепость всего 20 советских солдат. Секреты крепостных стенВ прошлом Орешек служил политической тюрьмой. Здесь сидели в заточении члены царской семьи, декабристы, участники восстаний, первая жена Петра I и император Иоанн VI. Вы узнаете истории и легенды, связанные с ними, загляните в тайные уголки Орехового острова. Что важно знатьПри покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу: свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью.
Что входит
  • работу лицензированного гида
  • аренду автобуса
  • плату за входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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3 отзыва оставили туристы

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