Руины и их возрождениеКрепость Орешек была основана в 14 веке новгородцами. На острове 🏝️, помимо сохранившихся стен более поздних русских крепостей и шведской цитадели 17 века, сохранились еще фрагменты той самой, первой крепости. На экскурсии 🧭 мы вспомним историю 📖 военных конфликтов, рассмотрим артефакты, оставленные нам предками. Вы познакомитесь с оборонительной системой крепости и ее главными постройками. Древняя крепость и ее историяВы узнаете, откуда взялось название крепости, как Россия и Швеция заключили мир и почему именно здесь, как Петр I сумел захватить неприступный Орешек и заполучить «ключ к Балтийскому морю», и почему фашистам это сделать не удалось, хотя обороняли крепость всего 20 советских солдат. Секреты крепостных стенВ прошлом Орешек служил политической тюрьмой. Здесь сидели в заточении члены царской семьи, декабристы, участники восстаний, первая жена Петра I и император Иоанн VI. Вы узнаете истории и легенды, связанные с ними, загляните в тайные уголки Орехового острова. Что важно знатьПри покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу: свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью.