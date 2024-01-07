Экскурсия в Соборную мечеть

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Пешеходная. Важно! Посещение мечети возможно только в закрытой одежде, у женщин должна быть покрыта голова. Просим соблюдать правила, установленные в мечети. При входе необходимо будет снять обувь. А также просим с пониманием реагировать на просьбы и замечания экскурсовода.
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть

Описание

Приглашаем на экскурсию в Соборную мечеть Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит посетителей с историей мечети, архитектурными и строительными особенностями. Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам, о значении мечети, пятикратных, пятничных и праздничных намазах; значении михраба, минбара, минаретов и много интересного об одной из мировых религий — исламе. Пройдем внутрь и увидим внутренние помещения.

Важно! Экскурсию проводит служитель мечети.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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