Пешеходная. Важно! Посещение мечети возможно только в закрытой одежде, у женщин должна быть покрыта голова. Просим соблюдать правила, установленные в мечети. При входе необходимо будет снять обувь. А также просим с пониманием реагировать на просьбы и замечания экскурсовода.
Описание
Приглашаем на экскурсию в Соборную мечеть Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит посетителей с историей мечети, архитектурными и строительными особенностями. Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам, о значении мечети, пятикратных, пятничных и праздничных намазах; значении михраба, минбара, минаретов и много интересного об одной из мировых религий — исламе. Пройдем внутрь и увидим внутренние помещения.
Важно! Экскурсию проводит служитель мечети.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 11:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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