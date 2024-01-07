Приглашаем на экскурсию в Соборную мечеть Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит посетителей с историей мечети, архитектурными и строительными особенностями. Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам, о значении мечети, пятикратных, пятничных и праздничных намазах; значении михраба, минбара, минаретов и много интересного об одной из мировых религий — исламе. Пройдем внутрь и увидим внутренние помещения.

Важно! Экскурсию проводит служитель мечети.

