Что вас ожидает:

Интерактивная экскурсия ⛳ по избе староверов

Здесь радушные хозяева знакомят гостей с историей 📖, обрядами и обычаями старообрядцев. Мы побываем на экскурсии 🧭 в избе староверцев, где каждый сможет попробовать себя в роли хозяйки или хозяина дома: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье. В избе мы также посетим выставку староверческого лубка «Потешные листы староверов» и услышим увлекательный рассказ об этом старинном виде графики.

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и угощение

Мы изготовим старинную куклу-оберег, который каждый заберёт с собой на память. После насыщенной экскурсионно-интерактивной программы мы отведаем вкуснейшие угощения: «чёрные щи» из русской печи со сметаной и хлебом, картошечку по-деревенски, сало с огурцом и капустой и травяной чай с пирогами. В заключение увлекательной программы хозяева подворья представят «на погляд лубочную комедь».

Важная информация: