  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния

Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ в староверческое подворье деревни Лякова.

Нас ждёт увлекательное путешествие к Деду Студенцу, повелителю зимних холодов.

Встретим Студенца со всеми почестями, угостимся взваров, пройдём обряд очищения через лабиринт.

А Дед Студенец зарядит всех гостей энергией и здоровьем на целый год!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 2 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния
Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния

Что вы увидите

  • Староверческое подворье деревни Лякова

Что вас ожидает:

    Интерактивная экскурсия ⛳ по избе староверов
    Здесь радушные хозяева знакомят гостей с историей 📖, обрядами и обычаями старообрядцев. Мы побываем на экскурсии 🧭 в избе староверцев, где каждый сможет попробовать себя в роли хозяйки или хозяина дома: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье. В избе мы также посетим выставку староверческого лубка «Потешные листы староверов» и услышим увлекательный рассказ об этом старинном виде графики.
    Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и угощение
    Мы изготовим старинную куклу-оберег, который каждый заберёт с собой на память. После насыщенной экскурсионно-интерактивной программы мы отведаем вкуснейшие угощения: «чёрные щи» из русской печи со сметаной и хлебом, картошечку по-деревенски, сало с огурцом и капустой и травяной чай с пирогами. В заключение увлекательной программы хозяева подворья представят «на погляд лубочную комедь».

    Важная информация:

    • Обязательно иметь при себе маски.
    Что входит
    • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
    • Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
    • Все интерактивные программы в староверческом подворье
    • Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега
    • Угощение по-староверчески («чёрные щи» из русской печи со сметаной и хлебом, картошечка по-деревенски, сало с огурцом и капустой, травяной чай с пирогами).
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
    Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния
    Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния
    Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния
    Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния
    Экскурсия в староверческую деревню Лякова и новогодние гуляния

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник П.
    Спутник П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Спутник П. проводит ещё 2 экскурсии

    Южная Карелия: Куркиёки, Лахденпохья
    2 050
    14 часов
    Южная Карелия: Куркиёки, Лахденпохья
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    2 050
    12 часов
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    636
    2 часа
    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    2098 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    800
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1523 отзыва
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    769 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва