Погрузитесь в атмосферу роскоши и тайны, исследуя интерьеры дворца Елисеевых в самом сердце Петербурга.
Узнайте историю легендарной купеческой династии и откройте для себя уникальные залы, включая закрытую Библиотеку с оригинальной мебелью, которая пережила революцию и блокаду. Позвольте себе насладиться великолепием прошлого!
Узнайте историю легендарной купеческой династии и откройте для себя уникальные залы, включая закрытую Библиотеку с оригинальной мебелью, которая пережила революцию и блокаду. Позвольте себе насладиться великолепием прошлого!
Описание экскурсии
Погрузитесь в невероятную атмосферу роскоши в самом центре исторического Санкт-Петербурга! На пересечении Невского проспекта и реки Мойки находится одно из прекраснейших архитектурных сооружений, поражающих красотой своих интерьеров. Своим роскошным видом дом обязан истории, ведь ранее он принадлежал знаменитой купеческой династии Елисеевых и имеет богатейшую историю, укрывая тайны давно ушедших времен. Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства.
Здесь, во дворце Елисеевых, Вас ждут не только богатейшие интерьеры: роскошные кабинеты, лестницы, музыкальные залы, но и увлекательный рассказ гида о непростой судьбе купеческой династии. А также мы посетим закрытую Библиотеку - поистине неповторимый зал. Помимо первозданного убранства, именно в библиотеке сохранилась вся оригинальная мебель в стиле модерн, она пережила революцию, вторую мировую и блокаду.
По субботам в 12.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение дворца Елисеевых на Мойке
- Сопровождение группы доброжелательным гидом
- Возможность сделать крутые снимки или записать видео
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. Мойки, 59/ Невский,15
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты на сайте
- Вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка - на месте оплата не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
25 ноя 2024
Н
Надежда
3 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия.
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