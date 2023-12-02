Приглашаем вас на 2-дневную экспедицию. Мы увидим основные достопримечательности Валдая, популярные и малоизвестные. Есть эко-тропы, источники, бывшие усадьбы и живописные места, рекомендованные к посещению. Мы постараемся добраться до некоторых из них. А заодно посетить сыроварню и продегустировать местные сыры. Во время экспедиции вы будете жить в гостинице.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
Что вас ожидает:
- Деревня Ручьи и «Маленький принц» Велимир Хлебников
- Староверческая деревня
- Валдайский Иверский монастырь
- Прогулка по городу Валдаю
- Экскурсия в Колокольный центр
- Размещение в живописном месте, на берегу озера (по Вашему выбору: на базе или в гостинице)
- Поездка-разведка по труднодоступным местам Валдайской возвышенности
- Дегустация сыров на частной сыроварне
- Большое путшествие по «Стране Див»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе: деревня Ручьи и «Маленький принц» Велимир Хлебников — Староверческая деревня — Валдайский Иверский монастырь — прогулка по городу Валдаю — экскурсия в Колокольный центр — размещение в живописном месте, на берегу озера (по вашему выбору: на базе или в гостинице) — поездка-разведка по труднодоступным местам Валдайской возвышенности — дегустация сыров на частной сыроварне — большое путешествие по «Стране Див».
Важная информация:
- Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
- Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от «Бюро авторских путешествий».
Правила участия и оплата:
- Запись участников идет до 12:00 накануне начала проведения программы.
- Количество мест ограничено. Преимущество имеют те, кто заранее вносит оплату.
Особенности формата: «Экспедиционные туры»:
Это значит, что в программе будет посещение труднодоступных мест, проезд по не очень хорошим дорогам и право автора на внесение изменений во время проведения, под влиянием различных обстоятельств (например, дорожно-транспортная ситуация и т. п.). Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально. Обещаем знакомство с множеством малоизвестных мест;).
Суббота - воскресение (в зимнее время года)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Забронированное место в автобусе
- Место в двухместном номере с завтраком
- Посещение Староверческой деревни
- Посещение Иверского Валдайского монастыря
- Экскурсия по городу
- Что не входит
- Обед в 1 день — 750 руб. /чел. (оплачивается заранее, вместе с экскурсией)
- Входные билеты в Колокольный центр — 140 руб.
- Экологический сбор за посещение заповедника — 200 руб.
- Дегустация на сыроварне — 200 руб.
- Радиооборудование заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией — 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!), спасает от посторонних шумов на улицах
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)Завершение: СПб, СТ.М. Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота - воскресение (в зимнее время года)Экскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- После бронирования дождитесь
- Пожалуйста
- Подтверждения по наличию мест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании