В программе: деревня Ручьи и «Маленький принц» Велимир Хлебников — Староверческая деревня — Валдайский Иверский монастырь — прогулка по городу Валдаю — экскурсия в Колокольный центр — размещение в живописном месте, на берегу озера (по вашему выбору: на базе или в гостинице) — поездка-разведка по труднодоступным местам Валдайской возвышенности — дегустация сыров на частной сыроварне — большое путешествие по «Стране Див».

Важная информация:

Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.

Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от «Бюро авторских путешествий».

Правила участия и оплата:

Запись участников идет до 12:00 накануне начала проведения программы.

Количество мест ограничено. Преимущество имеют те, кто заранее вносит оплату.

Особенности формата: «Экспедиционные туры»:

Это значит, что в программе будет посещение труднодоступных мест, проезд по не очень хорошим дорогам и право автора на внесение изменений во время проведения, под влиянием различных обстоятельств (например, дорожно-транспортная ситуация и т. п.). Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально. Обещаем знакомство с множеством малоизвестных мест;).