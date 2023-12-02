Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»

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Приглашаем вас на 2-дневную экспедицию. Мы увидим основные достопримечательности Валдая, популярные и малоизвестные. Есть эко-тропы, источники, бывшие усадьбы и живописные места, рекомендованные к посещению. Мы постараемся добраться до некоторых из них. А заодно посетить сыроварню и продегустировать местные сыры. Во время экспедиции вы будете жить в гостинице.
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Ближайшие даты:
2
дек

Что вас ожидает:

  • Деревня Ручьи и «Маленький принц» Велимир Хлебников
  • Староверческая деревня
  • Валдайский Иверский монастырь
  • Прогулка по городу Валдаю
  • Экскурсия в Колокольный центр
  • Размещение в живописном месте, на берегу озера (по Вашему выбору: на базе или в гостинице)
  • Поездка-разведка по труднодоступным местам Валдайской возвышенности
  • Дегустация сыров на частной сыроварне
  • Большое путшествие по «Стране Див»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе: деревня Ручьи и «Маленький принц» Велимир Хлебников — Староверческая деревня — Валдайский Иверский монастырь — прогулка по городу Валдаю — экскурсия в Колокольный центр — размещение в живописном месте, на берегу озера (по вашему выбору: на базе или в гостинице) — поездка-разведка по труднодоступным местам Валдайской возвышенности — дегустация сыров на частной сыроварне — большое путешествие по «Стране Див».

Важная информация:

  • Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
  • Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от «Бюро авторских путешествий».

Правила участия и оплата:

  • Запись участников идет до 12:00 накануне начала проведения программы.
  • Количество мест ограничено. Преимущество имеют те, кто заранее вносит оплату.

Особенности формата: «Экспедиционные туры»:

Это значит, что в программе будет посещение труднодоступных мест, проезд по не очень хорошим дорогам и право автора на внесение изменений во время проведения, под влиянием различных обстоятельств (например, дорожно-транспортная ситуация и т. п.). Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально. Обещаем знакомство с множеством малоизвестных мест;).

Суббота - воскресение (в зимнее время года)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
  • Забронированное место в автобусе
  • Место в двухместном номере с завтраком
  • Посещение Староверческой деревни
  • Посещение Иверского Валдайского монастыря
  • Экскурсия по городу
Что не входит
  • Обед в 1 день — 750 руб. /чел. (оплачивается заранее, вместе с экскурсией)
  • Входные билеты в Колокольный центр — 140 руб.
  • Экологический сбор за посещение заповедника — 200 руб.
  • Дегустация на сыроварне — 200 руб.
  • Радиооборудование заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией — 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!), спасает от посторонних шумов на улицах
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)
Завершение: СПб, СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота - воскресение (в зимнее время года)
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • После бронирования дождитесь
  • Пожалуйста
  • Подтверждения по наличию мест
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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