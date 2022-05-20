Экспедиция по таинственной Ладоге

Ощутить себя викингами и археологами, рассекая по карельским фьордам и исследуя древние городища

Групповая
Эта программа — для настоящих авантюристов! Во время круиза с двумя остановками вы прикоснетесь к загадкам шхер, увидите живописные острова Есусаарет и самый узкий фьорд Ладоги.

Попутно я расскажу об истории и формировании ландшафта Карелии, феномене гигантских крепостей и мистических саамах, а также об эпохе викингов и походах храбрых конунгов в земли Гардарики.
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
Экспедиция по таинственной Ладоге
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Что вас ожидает

Ладожское озеро и шхеры

Итак, вам предстоит бороздить просторы второго по величине озера в Европе, известного своими брутальными пейзажами и захватывающей дух северной красотой. А так как путешествие пройдет по северной части Ладоги, вы вдоволь насладитесь панорамами островного архипелага и поймете, что шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами — природа здесь напоминает Скандинавию, в частности, Стокгольмский архипелаг.

Острова Есусаарет (Иисусовы)

Вы увидите два небольших скалистых острова, на одном из которых есть каменная ванна, где летом вода успевает нагреться и можно даже комфортно искупаться. Здесь же до сих пор остались декорации к фильму «Запрет» — разрушенная церквушка на возвышении. Живописнейшее место, где трудно оторваться от фотосессий.

Залив «Кочерга» (Муралахти)

Так называемая кочерга имеет длину 7 км, а ширину местами не более 20 метров. Шхера прорезает высокий скальный массив, имеет много красивых, удобных стоянок и большие глубины. Это излюбленное место для остановок яхт.

Древнекарельское городище 14 века (Линнасаари)

Локация интересна тем, что здесь проводили археологические раскопки и нашли уникальные артефакты эпохи викингов и Средневековья. Таких «исполинских крепостей», представляющих из себя гигантские фортификации, в Северном Приладожье было обнаружено около 180. Кто же их воздвигал и использовал впоследствии? Кем на самом деле были древние саамы? Об этом будет моя авторская экскурсия.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Мы встречаемся в Петербурге в 08:30 и на машине выезжаем в Приозерск. Прибываем в 10:00, добираемся до причала и в 10:30 начинаем экспедицию. Возвращаемся в порт в 19:30. И едем обратно в Петербург.
  • Вы также можете самостоятельно приехать в Приозерск к 10:00 любым удобным вам способом

В стоимость включено

  • трансфер на MERCEDES-Sprinter или VW CARAVELLE из Петербурга до причала в Приозерске и обратно
  • круиз по Ладоге на весь день. Судно очень комфортно для прогулок, имеет малую осадку (удобная вылазка) и высокую мореходность (не боится шторма)
  • авторская экскурсия о древних городищах и местах силы Карелии
  • 2 высадки на самых живописных островах
  • порция фирменных макарон по-флотски (с тунцом или тушенкой на выбор) + кофе и чай на время всей поездки

Подготовка и условия участия

  • В путешествие с вами могут отправиться дети от 8 лет
  • Обычно небольшую качку на судне переносят все, однако тем, кто страдает от морской болезни, экспедиция не подойдет
  • Обязательно позаботьтесь об удобной одежде и обуви и возьмите с собой теплые вещи

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петербурге или Приозерске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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