Узнать что такое доходные дома, как Санкт-Петербург стал культурной столицей ⭐️, и заглянуть в три необычные парадные лестницы за час - легко!

Мы предлагаем вам экспресс формат экскурсии 🧭 по парадным, в которую входит посещение необычных парадных лестниц трёх домов в разных архитектурных стилях конца 19 века.

Вы сможете увидеть самые необычные ракурсы, узнать чем парадные лестницы отличаются от подъездов и что же скрывается внутри проходных дворов. Петербург полон красоты и вдохновения! И мы откроем вам истинную душу города, спрятанную за дубовыми дверьми парадных, в искусно созданной лепнине и в мрачных дворах колодцах.

Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на условиях свободной оплаты. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.