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Экспресс экскурсия: три парадные

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Питер полон красоты, она находится не только на площадях и главных улицах города: шедевры архитектуры попросту скрывается от глаз обычных прохожих.

Творцы зачастую специально прятали искусство от глаз непосвященных.

Я проведу вас в самые красивые 🤩 дворы и парадные Петербурга.

Вы сами посмотрите на те самые дворы-колодцы и парадные доходных домов.

Интерьеры прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты о жизни доходных домов на протяжении веков.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек
  • Заказать экскурсию
Экспресс экскурсия: три парадные
Экспресс экскурсия: три парадные

Что вы увидите

  • Известные доходные дома
  • Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
Узнать что такое доходные дома, как Санкт-Петербург стал культурной столицей ⭐️, и заглянуть в три необычные парадные лестницы за час - легко!
Мы предлагаем вам экспресс формат экскурсии 🧭 по парадным, в которую входит посещение необычных парадных лестниц трёх домов в разных архитектурных стилях конца 19 века.
Вы сможете увидеть самые необычные ракурсы, узнать чем парадные лестницы отличаются от подъездов и что же скрывается внутри проходных дворов. Петербург полон красоты и вдохновения! И мы откроем вам истинную душу города, спрятанную за дубовыми дверьми парадных, в искусно созданной лепнине и в мрачных дворах колодцах.
Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на условиях свободной оплаты. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Самые интересные парадные Владимирского округа
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Владимирская
Экспресс экскурсия: три парадные
Экспресс экскурсия: три парадные
Экспресс экскурсия: три парадные

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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