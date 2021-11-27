Что вас ожидает

Живописный маршрут вдоль акватории Невы

Прогулка начнется на Васильевском острове. Мы выйдем на Стрелку с ее ростральными колоннами и масонской символикой, обсудим тайны Здания 12-ти коллегий. В программе также внешний осмотр Кунсткамеры — я расскажу об этом учреждении и других барочных чудачествах нашего города. Поговорим о доходных домах и специфике такого строительства, а еще обсудим, в чем странность Петропавловской крепости.

Лабиринты петербуржской истории

В истории нашей немало странного, но в школах многие удивительные, даже шокирующие факты старательно обходят стороной. На улице пока нет цензуры! На экскурсии не будет скучных и бесполезных имён и дат — только самое интересное в формате приятной беседы. Я не стану навязывать вам свою точку зрения, но поделюсь версиями историков и помогу услышать «голоса прошлого», прочесть то, что зашифровано в самом городе.

Организационные детали

В теплый сезон экскурсию также можно провести на велосипеде или самокате.