Эксцентричный Петербург: прогулка с историком

Раскрыть тайны городского ландшафта и увидеть город с неожиданной стороны

Индивидуально
до 14 чел.
Эта экскурсия станет для вас погружением в историю Петербурга — невероятную, порой странную и даже абсурдную! Я помогу понять, в чем выражается эксцентричность этого города, в чем замысел его строительства и как здесь уживается столько противоположностей и культур.

А городские ландшафты, архитектурные памятники и другие артефакты станут нашими правдивыми источниками.
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Эксцентричный Петербург: прогулка с историком
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописный маршрут вдоль акватории Невы

Прогулка начнется на Васильевском острове. Мы выйдем на Стрелку с ее ростральными колоннами и масонской символикой, обсудим тайны Здания 12-ти коллегий. В программе также внешний осмотр Кунсткамеры — я расскажу об этом учреждении и других барочных чудачествах нашего города. Поговорим о доходных домах и специфике такого строительства, а еще обсудим, в чем странность Петропавловской крепости.

Лабиринты петербуржской истории

В истории нашей немало странного, но в школах многие удивительные, даже шокирующие факты старательно обходят стороной. На улице пока нет цензуры! На экскурсии не будет скучных и бесполезных имён и дат — только самое интересное в формате приятной беседы. Я не стану навязывать вам свою точку зрения, но поделюсь версиями историков и помогу услышать «голоса прошлого», прочесть то, что зашифровано в самом городе.

Организационные детали

В теплый сезон экскурсию также можно провести на велосипеде или самокате.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Менделеевской линии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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