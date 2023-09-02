Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала

Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер

Описание
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Мы приготовили для вас нестандартную программу: покажем вам Карелию с её лесными тропами и живописными озёрами, уютными посиделками у костра и рассказами про людей, которые делают этот край таким прекрасным. Вы посмотрите на маяк и узнаете о тонкостях маячной службы.

Совершите дог-трекинг — хаски укажут маршрут, а сотрудники питомника расскажут историю этой ездовой породы.

Мы прогуляемся верхом и прокатимся на рассвете на сапах по Ладоге, полюбуемся водопадами, пожарим шашлык и сварим уху. Рассмотрим архитектуру города Сортавала и встретим закат на его самой высокой горе.
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Ближайшие даты:
2
сен
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Маяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаски

Встречаемся и отправляемся в Карелию. По дороге посетим турбазу «Капитан Морган», и вы посмотрите на финский маяк Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Выпьем ароматного кофе или чая и продолжим путь до острова Койонсаари в центральной части бухты Терву, в Лахденпохском районе. Пройдёмся по чистым песчаным пляжам, полюбуемся панорамными видами и приготовим обед на костре.

После приедем в посёлок Куркиёки, где заглянем в питомник хаски. Сотрудники расскажут вам историю породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в 10-километровый поход в карельский лес. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести вас по живописным ландшафтам.

После прогулки разместимся на хуторе в Лахденпохья и приготовим ужин на костре.

Маяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаскиМаяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаски
2 день

Водная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горы

Сегодня после завтрака вас ждёт 2-часовая водная прогулка по Ладожским шхерам! В сопровождении опытных гидов будем совершать высадки на небольших островах, а после пришвартуемся у одной из шхер, и вы отведаете уху, приготовленную на костре.

Затем отправимся на хутор к лошадям. Опытные инструкторы познакомят вас с животными, научат с ними обращаться, и мы проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки и полюбуемся Ладогой. Если вы никогда не катались, не переживайте — справятся и получат удовольствие даже новички.

Во второй половине дня поднимемся на знаменитую гору Паасо и посмотрим на проезжающий мимо ретропоезд. Вечером поужинаем в городе Сортавала и встретим закат на горе Кухавуори.

Водная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горыВодная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горы
3 день

На сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хуторе

Утром покатаемся по Ладожскому озеру на сапах, а после поедем в Сортавала, чтобы познакомиться с городом на прогулке в сопровождении гида. Заглянем в усадьбу С. П. Берга и зайдём на рыбный завод за гостинцами. На обратном пути остановимся у знаменитых карельских водопадов и пройдёмся по долине.

Поужинаем в местечке под названием Кузнечное, где спрятался небольшой хутор «Милка», и вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00.

На сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хутореНа сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хутореНа сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хутореНа сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хутореНа сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хутореНа сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хуторе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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