Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер
Совершите дог-трекинг — хаски укажут маршрут, а сотрудники питомника расскажут историю этой ездовой породы.
Мы прогуляемся верхом и прокатимся на рассвете на сапах по Ладоге, полюбуемся водопадами, пожарим шашлык и сварим уху. Рассмотрим архитектуру города Сортавала и встретим закат на его самой высокой горе.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Программа тура по дням
Маяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаски
Встречаемся и отправляемся в Карелию. По дороге посетим турбазу «Капитан Морган», и вы посмотрите на финский маяк Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Выпьем ароматного кофе или чая и продолжим путь до острова Койонсаари в центральной части бухты Терву, в Лахденпохском районе. Пройдёмся по чистым песчаным пляжам, полюбуемся панорамными видами и приготовим обед на костре.
После приедем в посёлок Куркиёки, где заглянем в питомник хаски. Сотрудники расскажут вам историю породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в 10-километровый поход в карельский лес. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести вас по живописным ландшафтам.
После прогулки разместимся на хуторе в Лахденпохья и приготовим ужин на костре.
Водная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горы
Сегодня после завтрака вас ждёт 2-часовая водная прогулка по Ладожским шхерам! В сопровождении опытных гидов будем совершать высадки на небольших островах, а после пришвартуемся у одной из шхер, и вы отведаете уху, приготовленную на костре.
Затем отправимся на хутор к лошадям. Опытные инструкторы познакомят вас с животными, научат с ними обращаться, и мы проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки и полюбуемся Ладогой. Если вы никогда не катались, не переживайте — справятся и получат удовольствие даже новички.
Во второй половине дня поднимемся на знаменитую гору Паасо и посмотрим на проезжающий мимо ретропоезд. Вечером поужинаем в городе Сортавала и встретим закат на горе Кухавуори.
На сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хуторе
Утром покатаемся по Ладожскому озеру на сапах, а после поедем в Сортавала, чтобы познакомиться с городом на прогулке в сопровождении гида. Заглянем в усадьбу С. П. Берга и зайдём на рыбный завод за гостинцами. На обратном пути остановимся у знаменитых карельских водопадов и пройдёмся по долине.
Поужинаем в местечке под названием Кузнечное, где спрятался небольшой хутор «Милка», и вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 08:00Завершение: Санкт-Петербург, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.