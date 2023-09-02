Встречаемся и отправляемся в Карелию. По дороге посетим турбазу «Капитан Морган», и вы посмотрите на финский маяк Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Выпьем ароматного кофе или чая и продолжим путь до острова Койонсаари в центральной части бухты Терву, в Лахденпохском районе. Пройдёмся по чистым песчаным пляжам, полюбуемся панорамными видами и приготовим обед на костре.

После приедем в посёлок Куркиёки, где заглянем в питомник хаски. Сотрудники расскажут вам историю породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в 10-километровый поход в карельский лес. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести вас по живописным ландшафтам.

После прогулки разместимся на хуторе в Лахденпохья и приготовим ужин на костре.