Осмотреть все шедевры коллекции Эрмитажа на 2-х часовой прогулке 👣 — реально! С нашей экскурсией вам не придется плутать по 350 залам музея в поисках нужной картины. Мы уместили все самое интересное в комфортный маршрут и приглашаем вас отправиться в путешествие по залам Зимнего дворца вместе с нами.

Начните знакомство с Эрмитажем нестандартно — от Церковной лестницы. В первую очередь вы осмотрите жилые покои императорской семьи. Затем мы отправимся в парадную часть музея, покажем вам впечатляющие своей красотой дворцовые интерьеры и осмотрим произведения искусства, представленные в залах.

Вам будут доступны постоянные экспозиции русской культуры и стран Востока, а также английское и французское искусство. Мы проведем вас к полотнам Леонардо да Винчи и покажем единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.

Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но обязательно останьтесь в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали: