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Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам

5
2 отзыва
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Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🖼Музеи

  • 899 ₽ за экскурсию

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Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам

Что вы увидите

  • Золотая гостиная, входящая в личные покои императрицы Марии Александровны супруги Александра II
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Элегантная Малахитовая гостиная, любимое место для сборов женской половины императорской семьи
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • И многое другое!
Осмотреть все шедевры коллекции Эрмитажа на 2-х часовой прогулке 👣 — реально! С нашей экскурсией вам не придется плутать по 350 залам музея в поисках нужной картины. Мы уместили все самое интересное в комфортный маршрут и приглашаем вас отправиться в путешествие по залам Зимнего дворца вместе с нами.
Начните знакомство с Эрмитажем нестандартно — от Церковной лестницы. В первую очередь вы осмотрите жилые покои императорской семьи. Затем мы отправимся в парадную часть музея, покажем вам впечатляющие своей красотой дворцовые интерьеры и осмотрим произведения искусства, представленные в залах.
Вам будут доступны постоянные экспозиции русской культуры и стран Востока, а также английское и французское искусство. Мы проведем вас к полотнам Леонардо да Винчи и покажем единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.
Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но обязательно останьтесь в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Билет в Эрмитаж — Главный музейный комплекс
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Обратите внимание: музей закрыт по понедельникам.
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая набережная, д. 32
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Церковной лестницы к парадным залам и главным шедеврам

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