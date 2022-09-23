Эрмитаж: не только музей

Понять, как дворец может быть жилым домом, и услышать о великих полотнах из коллекции

Коллекция любимых предметов искусства, тщательно подобранная обстановка, стены и паркет, которые все помнят, и даже коты и крысы — для нас важно показать вам Эрмитаж не просто как хранилище шедевров, но как место, для кого-то ставшее домом; как живой организм, менявшийся вместе с хозяевами.

Мы поговорим и об устройстве дворца, его архитектуре, о быте при дворе и о работах великих мастеров, собрание которых выросло в музей.
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
Эрмитаж: не только музей
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Описание

Что вас ожидает

Оживший дворец

В этой экскурсии мы не говорим о работе самого музея, но делаем акцент на бытовых моментах, понятных каждому. Вы узнаете, каким был дворец, когда он был чьим-то домом: как выглядел внутри и снаружи, как освещался и отапливался, какие новшества появлялись здесь со временем.
Будет и информация и об архитектурных достоинствах дворца, о важнейших событиях, с ним связанных. И, конечно, о полотнах Эрмитажа. Так, одна из тем — голландские художники, в том числе впечатляющая коллекция работ Рембрандта. Я расскажу самое любопытное о сюжетах, о творческой манере живописцев, о создании картин.

Индивидуальный подход

Эрмитаж — это как силовая тренировка для мозга: очень интересно, невозможно красиво, но непросто. Поэтому мы тщательно готовимся к каждой экскурсии, планируем индивидуальный маршрут, опираясь на ваши пожелания и интересы. Можно исследовать главные галереи и парадные залы — или же мы подготовим программу по конкретным залам или тематике.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Эрмитаж, в том числе для гида; я помогу вам с покупкой билетов, но планировать экскурсию стоит заранее — билеты раскупают очень быстро. Стоимость билетов: 500 руб. взрослый; дети до 7 лет — бесплатно; школьники, студенты и пенсионеры — 300 руб.
  • Для компании в 4 человека стоимость составит 9800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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