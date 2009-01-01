Мало кто знает, что в Эрмитаже хранятся и другие мумии помимо египетской — на экскурсии вы их увидите.
Изучим поразительные находки археологов в Сибири и на Кавказе: я расскажу вам об одежде и обрядах народов, населявших эти территории. О том, как люди прошлого украшали себя, своих коней и свое тело — о татуировках и магических рисунках.
Вы посмотрите на первые скульптуры, которые и не похожи на скульптуры. На оружие, не столь древнее, но украшенное шелком (да-да), кораллами и бриллиантами.
А перейдя в мир Античного искусства, мы насладимся прекрасными мраморными изображениями греческих богов и богинь.
Те же греческие боги существовали так давно и зачем их знать, но на самом деле это основа европейского искусства. Такие связующие нити станут ключевой темой нашей встречи. Вы поймете, как творения древности отразились в сюжетах на полотнах Нового времени, как они становятся цитатами в современном искусстве. А еще отдельно поговорим о вазах: почему их украшают такие сложные сюжетные росписи и как это помогало древним грекам поддержать разговор на дружеском пиру.