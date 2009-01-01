Что вас ожидает

Эрмитаж — это не только парадные залы и картины

Мало кто знает, что в Эрмитаже хранятся и другие мумии помимо египетской — на экскурсии вы их увидите.

Изучим поразительные находки археологов в Сибири и на Кавказе: я расскажу вам об одежде и обрядах народов, населявших эти территории. О том, как люди прошлого украшали себя, своих коней и свое тело — о татуировках и магических рисунках.

Вы посмотрите на первые скульптуры, которые и не похожи на скульптуры. На оружие, не столь древнее, но украшенное шелком (да-да), кораллами и бриллиантами.

А перейдя в мир Античного искусства, мы насладимся прекрасными мраморными изображениями греческих богов и богинь.

Древняя Греция — основа основ в искусстве

Те же греческие боги существовали так давно и зачем их знать, но на самом деле это основа европейского искусства. Такие связующие нити станут ключевой темой нашей встречи. Вы поймете, как творения древности отразились в сюжетах на полотнах Нового времени, как они становятся цитатами в современном искусстве. А еще отдельно поговорим о вазах: почему их украшают такие сложные сюжетные росписи и как это помогало древним грекам поддержать разговор на дружеском пиру.

Организационные детали