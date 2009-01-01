Авторская экскурсия по залам первого этажа

Вы уже полюбовались парадными залами и Мадоннами Леонардо? Или просто предпочитаете неклассические программы? Я приглашаю вас исследовать первый этаж дворца-музея, экспонаты, связанные с древними цивилизациями, Античностью, народами Сибири и Кавказа.

В этом путешествии в прошлое вы найдете много похожего на наше настоящее и станете лучше понимать искусство.
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов
Эрмитаж: искусство для Богов

Что вас ожидает

Эрмитаж — это не только парадные залы и картины

Мало кто знает, что в Эрмитаже хранятся и другие мумии помимо египетской — на экскурсии вы их увидите.
Изучим поразительные находки археологов в Сибири и на Кавказе: я расскажу вам об одежде и обрядах народов, населявших эти территории. О том, как люди прошлого украшали себя, своих коней и свое тело — о татуировках и магических рисунках.
Вы посмотрите на первые скульптуры, которые и не похожи на скульптуры. На оружие, не столь древнее, но украшенное шелком (да-да), кораллами и бриллиантами.
А перейдя в мир Античного искусства, мы насладимся прекрасными мраморными изображениями греческих богов и богинь.

Древняя Греция — основа основ в искусстве

Те же греческие боги существовали так давно и зачем их знать, но на самом деле это основа европейского искусства. Такие связующие нити станут ключевой темой нашей встречи. Вы поймете, как творения древности отразились в сюжетах на полотнах Нового времени, как они становятся цитатами в современном искусстве. А еще отдельно поговорим о вазах: почему их украшают такие сложные сюжетные росписи и как это помогало древним грекам поддержать разговор на дружеском пиру.

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию в двух вариантах — для детей и для взрослых
  • Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 7 лет; детям до 7 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алина
Алина
Меня зовут Алина, веду экскурсии с командой гидов. Я родилась в Ленинграде, выросла и живу в Петербурге. Закончила Санкт-Петербургскую Театральную Академию по специальности театровед, после училась на факультете иностранных языков РГПУ, прошла курсы гидов-переводчиков, получила городскую аккредитацию и лицензии ведущих музеев Петербурга. С 2016 учусь в Институте глубинной психологии. В 2019 поступила в магистратуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на факультет теории искусств. Работаю в туризме с 2009 года. В нашей команде люди, которые также учились в замечательных вузах Петербурга, работающие в туризме и сфере искусства много лет. Это искусствоведы, театроведы, переводчики, музыканты, художники, философы, актеры — люди, которые любят Петербург, чувствуют его душу, умеют о нем рассказывать с любовью и интересом, любят учиться и не перестают это делать, с каждым годом расширяя свои знания. Ваши впечатления, ваши эмоции, ваше вдохновение от экскурсии — наша главная задача!
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