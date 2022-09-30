155 лет Зимний дворец был сердцем страны и домом династии Романовых. Здесь члены царской семьи рождались и женились, жили и умирали. Здесь произошло множество исторических событий: важных, таинственных и порой скандальных. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии! Доступно и интересно для всех возрастов я расскажу об истории музея, его экспонатах и жизни монархов.

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Описание

Что вас ожидает

Зимний дворец во всем великолепии

Мы поднимемся по Посольской лестнице из белого мрамора, любуясь огромными зеркалами и позолотой. Посетим галерею 1812 года и парадные залы: Тронные и Фельдмаршальский. Я расскажу, как проходили официальные приемы во времена императоров, почему свечи для люстр заказывали в Париже и зачем дворцу нужны были собственные духи. А еще вы разберетесь с местной системой отопления и узнаете, почему она послужила причиной разрушительного пожара.

Главные шедевры Эрмитажа

Вы увидите картины Леонардо да Винчи и его учеников. Во всем мире можно найти около 20 его работ, и две из них — в Эрмитаже. Это Мадонна Литта и Мадонна Бенуа. А еще вы пройдете по лоджиям Рафаэля и узнаете, как они помогли Екатерине II. Оцените произведения, купленные Петром I, и услышите, как он использовал их для экзаменовки своих приближенных. Поймете, почему Рубенса называют «королем художников и художником королей» и разберетесь, как ему удавалось совмещать античность и современность, политику и мифологию.

Часы Павлин и Эрмитажные коты

Мы оценим знаменитые на весь мир часы «Павлин». Каждый предмет в них имеет скрытый смысл. Вы расшифруете его и раскроете устройство часового механизма. Кроме того, посетите Павильонный зал с действующим фонтаном Слез и полюбуетесь Висячим садом. И, конечно же, мы не обойдем вниманием знаменитых Эрмитажных котов: я расскажу, где они живут и кто недавно оставил им наследство.

Организационные детали