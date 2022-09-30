Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Зимний дворец во всем великолепии
Мы поднимемся по Посольской лестнице из белого мрамора, любуясь огромными зеркалами и позолотой. Посетим галерею 1812 года и парадные залы: Тронные и Фельдмаршальский. Я расскажу, как проходили официальные приемы во времена императоров, почему свечи для люстр заказывали в Париже и зачем дворцу нужны были собственные духи. А еще вы разберетесь с местной системой отопления и узнаете, почему она послужила причиной разрушительного пожара.
Главные шедевры Эрмитажа
Вы увидите картины Леонардо да Винчи и его учеников. Во всем мире можно найти около 20 его работ, и две из них — в Эрмитаже. Это Мадонна Литта и Мадонна Бенуа. А еще вы пройдете по лоджиям Рафаэля и узнаете, как они помогли Екатерине II. Оцените произведения, купленные Петром I, и услышите, как он использовал их для экзаменовки своих приближенных. Поймете, почему Рубенса называют «королем художников и художником королей» и разберетесь, как ему удавалось совмещать античность и современность, политику и мифологию.
Часы Павлин и Эрмитажные коты
Мы оценим знаменитые на весь мир часы «Павлин». Каждый предмет в них имеет скрытый смысл. Вы расшифруете его и раскроете устройство часового механизма. Кроме того, посетите Павильонный зал с действующим фонтаном Слез и полюбуетесь Висячим садом. И, конечно же, мы не обойдем вниманием знаменитых Эрмитажных котов: я расскажу, где они живут и кто недавно оставил им наследство.
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+700 руб.), на 1 час (+1200 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Марина, я лицензированный гид-переводчик, провожу экскурсии на русском и английском языках. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, с радостью покажу вам любимый город и понятным языком расскажу о его шедеврах.