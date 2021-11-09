Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия

Познакомьтесь с музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге с помощью аудиотура, который можно скачать на смартфон

4.5
84 отзыва
В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге с помощью аудиотура, который можно скачать на смартфон.
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия
Эрмитаж, Санкт-Петербург: билеты и самостоятельная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец
  • Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя многочисленные выставки Эрмитажа с помощью самостоятельного аудиотура
  2. Узнайте больше об истории зданий музея
  3. Оцените широкий спектр произведений искусства разных веков и стран
  4. Осмотрите музей в удобном для себя темпе
Воспользуйтесь аудиогидом, чтобы познакомиться с главными залами Эрмитажа и самыми известными произведениями искусства. Вы увидите жилье императорской семьи, Павильонный зал с часами «Павлин» и Малахитовую гостиную.
Поднимитесь по Большой лестнице из белого мрамора и осмотрите обширную коллекцию произведений искусства со всей Европы. От доисторических ремесел до произведений современного искусства — аудиогид познакомит вас с коллекциями, представленными в музее.
Самостоятельная экскурсия рассчитана на 1,5–2 часа. Тем не менее вы можете оставаться в Эрмитаже столько, сколько пожелаете, чтобы открыть для себя еще больше прекрасных интерьеров и уникальных экспонатов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Электронные билеты в музей
  • Приложение для загрузки с туром на разных языках
  • Чат-поддержка на вашем языке
Что не входит
  • Услуги персонального гида
  • Наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Медицинская маска
  • Наушники
  • Заряженный смартфон
Важная информация
  • Это самостоятельная экскурсия с аудиогидом в мобильном приложении
  • Вы получите электронное письмо и SMS со ссылкой для доступа к туру и билету
  • Загрузите приложение аудиогида из магазина iOS или Android, следуя инструкциям в электронном письме и SMS с подтверждением бронирования
  • После загрузки аудиотур будет работать в автономном режиме
  • Входной билет распечатывать не нужно, достаточно показать билет на смартфон сотруднику музея
  • Все посетители старше 18 лет должны быть в масках, должны предъявить паспорт и один из следующих документов: официальный QR-код статуса вакцинации с портала правительства России официальный QR-код восстановления с портала правительства России бумажная копия медицинского освобождения (справка о противопоказаниях) по утвержденной форме, заполненная практикующим врачом и руководителем медицинского учреждения, и отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не более чем за 24 часа до посещения. Посетители младше 18 лет обязаны носить только маски
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала тура
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 84 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
21
3
5
2
1
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
9 ноя 2021
(Россия)
Лучше идти с сопровождающим гидом, который все рассказывает и показывает (заблудилась пару раз). Эрмитаж великолепен!
Н
6 ноя 2021
(Россия)
Немного запутались с маршрутом. В остальном всё хорошо.
Е
25 окт 2021
(Россия)
Отличная экскурсия, очень понравилось
А
24 окт 2021
(Казахстан)
Все понравилось
А
17 окт 2021
(Россия)
Все отлично
А
16 окт 2021
(Россия)
Великолепные ощущения от посещения! Быстро и легко оформили билеты, не было затруднений п прохождении турникетов! ВСЁ ОТЛИЧНО!
A
11 окт 2021
(Мексика)
Он был очень прост в использовании и охватывал самые важные аспекты музея.
А
26 сен 2021
(Германия)
Я ожидала большего. Очень скучная экскурсия.
Н
22 сен 2021
Очень красиво.
N
11 сен 2021
(Россия)
Хорошо
Д
3 сен 2021
(Россия)
Не очень просто купить электронные билеты. Сначала нужно скачать приложение, зарегистрироваться, выбрать дату время - это, в принципе, стандартная процедура. я же думал, что Всё будет делаться через сайт, где нужно было бы указать дату, время и почту - куда выслать билеты.
Но нет.
Потом нужно было через вацап связаться с GetYourGide? обменяться сообщениями. Скачать билеты через приложение, по крайней мере у меня, не получилось. Забирал билеты через вацап. При входе в Эрмитаж на контроле проблем не возникло.
В целом - хорошо.
А
1 сен 2021
(Мексика)
Причина, по которой я даю ему 5 звезд, заключается в том, что вы можете забронировать тур за день заранее. Лед, который вы также слышали во время посещения музея
Т
1 сен 2021
(Россия)
Карта просто ужасная. На сколько я могу и умею пользоваться картами, то такую карту я первый раз вижу. По ней ориентироваться очень тяжело. Залы находятся не по порядку, а как то в разброс.
Так же: некоторые залы пронумерованы, а некоторые нет. И это тоже вносит сумятицу, по карте, где ты находишься.
Могли бы сделать стрелками направления из-зала в зал и на них указывать цифрами предыдущий зал и последующий. А так сплошная путаница. В этом плане в русском музее гораздо легче ориентироваться. Там везде есть направления.
А
30 авг 2021
(Россия)
Все отлично, удовлетворяет ожиданиям.
Е
14 авг 2021
(Россия)
Вход в Эрмитаж по электронному билету без проблем. Аудиогид желает лучшего: перепрыгивает из зала в зал без всякой логики, перепрыгивая залы очень сложно уследить за ним. И информация в аудиогиде очень общая размытая.
Ещё 69 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🎫Билеты🖼Музеи👨‍👩‍👧‍👦Семейные🎟ЭрмитажЗимний дворец📜История и культура🎧АудиогидыИскусство и музеиИстория и наследиеМероприятияМузеи и выставки🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.7
1548
3 834
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом
21 дек
22 дек
23 дек
ещё...
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 3 чел.
5
3
10 900
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
По договоренности
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
В группе
до 10 чел.
4.4
34
1 350
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
Автобусная экскурсия по центру Петербурга, которая подстраивается под вас
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
13
6 000
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
по договоренности
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
В группе
до 40 чел.
4.4
16
1 500
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
🚌 На автобусе
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
21 дек
23 дек
25 дек
ещё...
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Входной билет
2 200
за 1 чел.
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
👣 Пешеходная
Хотите увидеть максимум Петербурга за короткое время
Ежедневно, кроме понедельника
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем. »
Индивидуально
для 4 чел.
3
19
4 800
за 1-4 чел.
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем. »
👣 Пешеходная
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург
Ежедневно с 09:00 до 15:00
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Круиз
в группе до 100 чел.
4.1
386
1ч 5м
700
за 1 чел.
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
⛴ Водные
Познакомьтесь с Санкт-Петербургом, выбрав самый популярный речной маршрут, который пролегает по 5 каналам
29 апр
30 апр
1 мая
ещё...
Санкт-Петербург: вход в Эрмитаж без очереди с сопровождающим
Входной билет
4.3
259
3 451
за 1 чел.
Санкт-Петербург: вход в Эрмитаж без очереди с сопровождающим
Осмотрите коллекцию Эрмитажа в удобном для себя темпе, воспользовавшись билетом без очереди
21 дек
22 дек
23 дек
ещё...
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Входной билет
3.6
123
2 000
за 1 чел.
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус,
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
Индивидуально
900
за 1 чел.
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Классическая обзорная экскурсия по городу с остановками по маршруту движения автобуса
По договоренности
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
6 400
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
👣 Пешеходная
Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга
Под заказ в любое время

WeGoTrip проводит ещё 2 экскурсии

Музей Фаберже, Санкт-Петербург: билет и русский аудиогид
Входной билет
4.2
28
1ч 30м
1 017
за 1 чел.
Музей Фаберже, Санкт-Петербург: билет и русский аудиогид
Откройте для себя музей Фаберже в Санкт-Петербурге с помощью аудиогида в приложении
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Входной билет
4.3
22
747
за 1 чел.
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Прогуляйтесь по Петергофу и осмотрите его фонтаны, сады и дворцы
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ