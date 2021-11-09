Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя многочисленные выставки Эрмитажа с помощью самостоятельного аудиотура
Узнайте больше об истории зданий музея
Оцените широкий спектр произведений искусства разных веков и стран
Осмотрите музей в удобном для себя темпе
Воспользуйтесь аудиогидом, чтобы познакомиться с главными залами Эрмитажа и самыми известными произведениями искусства. Вы увидите жилье императорской семьи, Павильонный зал с часами «Павлин» и Малахитовую гостиную.
Поднимитесь по Большой лестнице из белого мрамора и осмотрите обширную коллекцию произведений искусства со всей Европы. От доисторических ремесел до произведений современного искусства — аудиогид познакомит вас с коллекциями, представленными в музее.
Самостоятельная экскурсия рассчитана на 1,5–2 часа. Тем не менее вы можете оставаться в Эрмитаже столько, сколько пожелаете, чтобы открыть для себя еще больше прекрасных интерьеров и уникальных экспонатов.
Ответы на вопросы
Что входит
Электронные билеты в музей
Приложение для загрузки с туром на разных языках
Чат-поддержка на вашем языке
Что не входит
Услуги персонального гида
Наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Медицинская маска
Наушники
Заряженный смартфон
Важная информация
Это самостоятельная экскурсия с аудиогидом в мобильном приложении
Вы получите электронное письмо и SMS со ссылкой для доступа к туру и билету
Загрузите приложение аудиогида из магазина iOS или Android, следуя инструкциям в электронном письме и SMS с подтверждением бронирования
После загрузки аудиотур будет работать в автономном режиме
Входной билет распечатывать не нужно, достаточно показать билет на смартфон сотруднику музея
Все посетители старше 18 лет должны быть в масках, должны предъявить паспорт и один из следующих документов: официальный QR-код статуса вакцинации с портала правительства России официальный QR-код восстановления с портала правительства России бумажная копия медицинского освобождения (справка о противопоказаниях) по утвержденной форме, заполненная практикующим врачом и руководителем медицинского учреждения, и отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не более чем за 24 часа до посещения. Посетители младше 18 лет обязаны носить только маски
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны использовать собственные наушники
Вы должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала тура
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 84 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
21
3
5
2
1
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
9 ноя 2021
(Россия)
Лучше идти с сопровождающим гидом, который все рассказывает и показывает (заблудилась пару раз). Эрмитаж великолепен!
Н
Николай
6 ноя 2021
(Россия)
Немного запутались с маршрутом. В остальном всё хорошо.
Е
Елена
25 окт 2021
(Россия)
Отличная экскурсия, очень понравилось
А
Аноним
24 окт 2021
(Казахстан)
Все понравилось
А
Аноним
17 окт 2021
(Россия)
Все отлично
А
Аноним
16 окт 2021
(Россия)
Великолепные ощущения от посещения! Быстро и легко оформили билеты, не было затруднений п прохождении турникетов! ВСЁ ОТЛИЧНО!
A
Adriana
11 окт 2021
(Мексика)
Он был очень прост в использовании и охватывал самые важные аспекты музея.
А
Аноним
26 сен 2021
(Германия)
Я ожидала большего. Очень скучная экскурсия.
Н
Ника
22 сен 2021
Очень красиво.
N
Natalya
11 сен 2021
(Россия)
Хорошо
Д
Дмитрий
3 сен 2021
(Россия)
Не очень просто купить электронные билеты. Сначала нужно скачать приложение, зарегистрироваться, выбрать дату время - это, в принципе, стандартная процедура. я же думал, что Всё будет делаться через сайт, где нужно было бы указать дату, время и почту - куда выслать билеты. Но нет. Потом нужно было через вацап связаться с GetYourGide? обменяться сообщениями. Скачать билеты через приложение, по крайней мере у меня, не получилось. Забирал билеты через вацап. При входе в Эрмитаж на контроле проблем не возникло. В целом - хорошо.
А
Аноним
1 сен 2021
(Мексика)
Причина, по которой я даю ему 5 звезд, заключается в том, что вы можете забронировать тур за день заранее. Лед, который вы также слышали во время посещения музея
Т
Тимофей
1 сен 2021
(Россия)
Карта просто ужасная. На сколько я могу и умею пользоваться картами, то такую карту я первый раз вижу. По ней ориентироваться очень тяжело. Залы находятся не по порядку, а как то в разброс. Так же: некоторые залы пронумерованы, а некоторые нет. И это тоже вносит сумятицу, по карте, где ты находишься. Могли бы сделать стрелками направления из-зала в зал и на них указывать цифрами предыдущий зал и последующий. А так сплошная путаница. В этом плане в русском музее гораздо легче ориентироваться. Там везде есть направления.
А
Александр
30 авг 2021
(Россия)
Все отлично, удовлетворяет ожиданиям.
Е
Екатерина
14 авг 2021
(Россия)
Вход в Эрмитаж по электронному билету без проблем. Аудиогид желает лучшего: перепрыгивает из зала в зал без всякой логики, перепрыгивая залы очень сложно уследить за ним. И информация в аудиогиде очень общая размытая.
Ещё 69 отзывов
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