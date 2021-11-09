Воспользуйтесь аудиогидом, чтобы познакомиться с главными залами Эрмитажа и самыми известными произведениями искусства. Вы увидите жилье императорской семьи, Павильонный зал с часами «Павлин» и Малахитовую гостиную.

Поднимитесь по Большой лестнице из белого мрамора и осмотрите обширную коллекцию произведений искусства со всей Европы. От доисторических ремесел до произведений современного искусства — аудиогид познакомит вас с коллекциями, представленными в музее.

Самостоятельная экскурсия рассчитана на 1,5–2 часа. Тем не менее вы можете оставаться в Эрмитаже столько, сколько пожелаете, чтобы открыть для себя еще больше прекрасных интерьеров и уникальных экспонатов.