Покупка ваучера для входа заранее:

Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в музей 🖼. Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб.

Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.

К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.

По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.

Часы работы:

Учтите, что каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.

В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.

Важно знать:

Зимний дворец поражает своим размахом и великолепием убранства, но не забудьте посетить Главный штаб, так как ваучер действует только в течение одного дня.

Не забудьте о возможности экскурсии 🧭 внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.

Возможно, вам захочется приобрести сувениры 🎁 или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.

На один взрослый билет 🎫 можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

Пункты проката аудиогидов:

-в Главной галерее (сразу за контролем),

-на верхней площадке Иорданской лестницы,

-на входе через Шуваловский проезд(сразу за контролем),

-в здании Главного штаба(напротив касс).

Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.