Спутник Э. – Гид из Санкт-Петербурга

Электронный ваучер дает право входить в Эрмитаж без долгого ожидания в очереди, через отдельный вход.



Фирменный путеводитель от «Спутника» поможет грамотно спланировать посещение в условиях ограниченного времени и даст необходимую информацию о парадных залах и значимых экспонатах по маршруту.