Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода

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Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы и станете свидетелями праздничной шоу-программы на Неве. В Фестивале огня примут участие лучшие пиротехнические команды из России и зарубежных участников.

Вы увидите оригинальные световые картины, посвященные Петру I, которые будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости.
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Однопалубный теплоход «Фестиваль»

Однопалубные маневренные теплоходы с закрытым салоном и прогулочной палубой. Круиз по Неве с предварительным выбором мест. Уютное кафе-бар на борту с легкими закусками. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Теплоход-кабриолет «Palmira»

Теплоход-кабриолет уникальной конструкции – телескопическая складная крыша позволяет каждому гостю осматривать пространство с обзором в 360 градусов под открытым небом. Свободная рассадка, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Важно знать:

  • компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами;
  • для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду.

27 мая в 23:50

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Бокал шампанского
  • Просмотр шоу
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Причал «Медный Всадник» Адмиралтейская наб
Когда и сколько длится?
Когда: 27 мая в 23:50
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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