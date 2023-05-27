Однопалубный теплоход «Фестиваль»

Однопалубные маневренные теплоходы с закрытым салоном и прогулочной палубой. Круиз по Неве с предварительным выбором мест. Уютное кафе-бар на борту с легкими закусками. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Теплоход-кабриолет «Palmira»

Теплоход-кабриолет уникальной конструкции – телескопическая складная крыша позволяет каждому гостю осматривать пространство с обзором в 360 градусов под открытым небом. Свободная рассадка, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Важно знать: