Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы и станете свидетелями праздничной шоу-программы на Неве. В Фестивале огня примут участие лучшие пиротехнические команды из России и зарубежных участников.
Вы увидите оригинальные световые картины, посвященные Петру I, которые будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости.
Вы увидите оригинальные световые картины, посвященные Петру I, которые будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Однопалубный теплоход «Фестиваль»
Однопалубные маневренные теплоходы с закрытым салоном и прогулочной палубой. Круиз по Неве с предварительным выбором мест. Уютное кафе-бар на борту с легкими закусками. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Теплоход-кабриолет «Palmira»
Теплоход-кабриолет уникальной конструкции – телескопическая складная крыша позволяет каждому гостю осматривать пространство с обзором в 360 градусов под открытым небом. Свободная рассадка, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Важно знать:
- компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами;
- для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду.
27 мая в 23:50
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Бокал шампанского
- Просмотр шоу
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Причал «Медный Всадник» Адмиралтейская наб
- Когда и сколько длится?
- Когда: 27 мая в 23:50Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Ночные
Салют на день города
День города
На теплоходе
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
2 часа
Ночная прогулка на теплоходе «Романтичный саксофон»
Прокатиться на однопалубном теплоходе в сопровождении саксофониста и увидеть развод мостов
на причале Аничков мост
Сегодня
Завтра
27 мая
28 мая
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прокатиться вечером на двухпалубном теплоходе и насладиться городом с воды в закатных лучах солнца
на причале Сенатская пристань
Сегодня
Завтра
27 мая
28 мая
1 700₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
на Адмиралтейской набережной
Сегодня
Завтра
27 мая
28 мая
3 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании