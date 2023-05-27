Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»

Описание
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В ночь с 27 на 28 мая Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт и digital-художников.

Оригинальные световые картины, посвященные Петру I, будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости. В рамках фестиваля планируется участие лучших пиротехнических команд из России и зарубежных участников.
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Фестиваль огня на День города с борта теплохода от причала «Кунсткамера»
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Приглашаем вас увидеть грандиозное завершение празднования 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга с борта нашего теплохода. В этом году вы увидите огненные спектакли от команд их разных стран. А в конце вас ждет масштабное шоу с участием всех коллективов одновременно.
  • А также праздничная прогулка по парадной Неве, с поместовой рассадкой, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
  • Теплоход «City Blues».
  • «City Blues» – единственный в Петербурге теплоход-ресторан, стилизованный под ретро-пароход конца 19 – начала 20 века. Имеет две прогулочные палубы: в носовой и кормовой частях, а также атмосферное панорамное остекление для полного погружения в исторические декорации Санкт-Петербурга.

Важно знать:

  • тариф vip включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку;
  • при бронировании vip-столика на 8 мест, специальные места на открытой палубе включены в стоимость;
  • компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами;
  • для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду.

27 мая в 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Бокал шампанского
  • Просмотр шоу
  • Фруктовая тарелка при заказе vip-стола
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Причал «Кунсткамера» Университетская наб. 3
Когда и сколько длится?
Когда: 27 мая в 23:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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