Финский Петербург в мини-группе

Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Бывшая столица Российской империи была и остается многонациональным городом, приютившим немало диаспор и народов под своим крылом. С одним из них у Санкт-Петербурга сложились особые отношения.

И я предлагаю проследить путь этого любопытнейшего взаимодействия на прогулке по самому сердцу исторического центра.
Финский Петербург в мини-группе
Финский Петербург в мини-группе
Финский Петербург в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30

Описание экскурсии

Финская история города

Вы пройдете по улицам Большая и Малая Конюшенная, Невскому проспекту, набережной р. Мойки и Дворцовой площади. По пути я расскажу, какие финно-угорские народы проживали на территории Санкт-Петербурга до его основания. Как сформировалась финская диаспора в столичном Петербурге. А также покажу центр притяжения финской культуры — исторический и современный.

Беседы о трех финнах

Вы узнаете о петербургской жизни известных финнов. Возле школы, в которой училась Эдит Сёдергран, поговорим о поэтессе из финляндских шведов. У дома, где жил Карл Густав Эмиль Маннергейм, — о будущем маршале Финляндии и русском генерале. А у дворца, где жили фрейлины, речь пойдет об Авроре Карамзиной, придворной особе императорского двора, всю жизнь соединявшей мосты между Финляндией и Россией.

Я расскажу не просто историю петербургской финской диаспоры, но дам представление о российско-финских отношениях в имперский период. И мы посмотрим, как сложились судьбы наших героев на фоне великих исторических потрясений.

Организационные детали

  • На экскурсию можно прийти с подростками 12-18 лет
  • По выходным посещение церкви Святой Марии может быть ограничено из-за вечерних концертов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Святой Марии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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