Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Бывшая столица Российской империи была и остается многонациональным городом, приютившим немало диаспор и народов под своим крылом. С одним из них у Санкт-Петербурга сложились особые отношения.
И я предлагаю проследить путь этого любопытнейшего взаимодействия на прогулке по самому сердцу исторического центра.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Финская история города
Вы пройдете по улицам Большая и Малая Конюшенная, Невскому проспекту, набережной р. Мойки и Дворцовой площади. По пути я расскажу, какие финно-угорские народы проживали на территории Санкт-Петербурга до его основания. Как сформировалась финская диаспора в столичном Петербурге. А также покажу центр притяжения финской культуры — исторический и современный.
Беседы о трех финнах
Вы узнаете о петербургской жизни известных финнов. Возле школы, в которой училась Эдит Сёдергран, поговорим о поэтессе из финляндских шведов. У дома, где жил Карл Густав Эмиль Маннергейм, — о будущем маршале Финляндии и русском генерале. А у дворца, где жили фрейлины, речь пойдет об Авроре Карамзиной, придворной особе императорского двора, всю жизнь соединявшей мосты между Финляндией и Россией.
Я расскажу не просто историю петербургской финской диаспоры, но дам представление о российско-финских отношениях в имперский период. И мы посмотрим, как сложились судьбы наших героев на фоне великих исторических потрясений.
Организационные детали
На экскурсию можно прийти с подростками 12-18 лет
По выходным посещение церкви Святой Марии может быть ограничено из-за вечерних концертов
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Святой Марии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 144 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург с другими.