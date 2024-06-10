На классической парусной яхте мы отправимся в акваторию Финского залива — к красивым видам на «Газпром Арену», парк 300-летия Санкт-Петербурга, небоскрёб «Лахта Центр» и, конечно, большую воду самого залива. Я вкратце расскажу про эти места, а также про устройство парусного судна. А вам останется лишь ловить момент и наслаждаться!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стартуем от одного из старейших яхт-клубов Санкт-Петербурга, оставляем за кормой западную часть ЦПКи.
О им. Кирова с его парадным спуском к воде, проходим вдоль «Газпром Арены», ныряем под судоходный пролёт Яхтенного моста, проходим мимо парка 300-летия Санкт-Петербурга с его насыпными островами и самыми высокими флагштоками.
После чего поставим паруса и устремимся от города. В зависимости от ветра будем менять курсы, сохраняя обзор города с одной стороны и бескрайний водный простор — с другой. И конечно, перед вами предстанет великолепная панорама «Лахта Центра», стоящего прямо на береговой линии.
Организационные детали
- Прогулка проходит на классической 30-футовой яхте в сопровождении опытного шкипера. На борту для вас есть дождевики, пледы, WC. Также я выдам вам спасательные жилеты.
- Перед бронированием ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если погода изменится и станет неблагоприятной, я предложу вам перенести или отменить поездку.
- Наденьте обувь на ровной подошве без каблуков или возьмите её с собой — это обязательное правило.
- Лёгкие напитки и закуски можно взять с собой. На борт нельзя проносить красные напитки и крепкий алкоголь.
- Купание не предусмотрено.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Мартынова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я убеждён, что нет ничего лучше парусной яхты, скользящей по волнам. Не верите? Вы убедитесь в этом на прогулке по водам Финского залива. Поднять паруса!Задать вопрос
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