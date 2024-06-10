Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На классической парусной яхте мы отправимся в акваторию Финского залива — к красивым видам на «Газпром Арену», парк 300-летия Санкт-Петербурга, небоскрёб «Лахта Центр» и, конечно, большую воду самого залива. Я вкратце расскажу про эти места, а также про устройство парусного судна. А вам останется лишь ловить момент и наслаждаться!