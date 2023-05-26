В нашей экскурсии вы, в сопровождении гида, прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа, увидите знаменитые фонтаны, включая самый известный из них -"Самсон" и посетите музеи "Гроты Большого каскада" и "Екатерининский корпус", узнаете о работе фонтанных мастеров и увидите одежду мастеров-гидротехников. В Нижнем гроте сохранились и фонтаны-шутихи, построенные ещё при Петре. Выйдя из подземелья, Вы окажетесь позади статуи Самсона.

Вы посетите Екатерининский корпус, находящийся в восточной части парка рядом с дворцом Монплезир, построенный по распоряжению Елизаветы Петровны. Это был парадный дворец, служивший для пребывания высочайших особ, проведения придворных обедов и балов, маскарадов и приемов. Дворец сооружен под руководством архитектора Б. Ф. Растрелли, а в создании внутреннего убранства принимали участие выдающиеся итальянские мастера — архитектор Джакомо Кваренги и семья живописцев Скотти.

Время в пути: 1ч. 30мин.

Экскурсия по парку займет 1ч, 2,5 часа гроты и фонтаны, 1 час свободного времени.

Не забудьте взять фотоаппарат!