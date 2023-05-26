Гроты Большого каскада созданы по замыслу Петра I и являются архитектурным центром Главного фонтана Петергофа «Самсон, раздирающий пасть льва».
Во время экскурсии Вы увидите тоннели с фонтанными трубами, а также сможете проследить за их эволюцией от Петровских времен до наших дней.
Во время экскурсии Вы увидите тоннели с фонтанными трубами, а также сможете проследить за их эволюцией от Петровских времен до наших дней.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
28
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
Что вас ожидает:
- Нижний парк Петергофа
- Каскад фонтанов
- Гроты Большого каскада
- Екатериненский корпус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В нашей экскурсии вы, в сопровождении гида, прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа, увидите знаменитые фонтаны, включая самый известный из них -"Самсон" и посетите музеи "Гроты Большого каскада" и "Екатерининский корпус", узнаете о работе фонтанных мастеров и увидите одежду мастеров-гидротехников. В Нижнем гроте сохранились и фонтаны-шутихи, построенные ещё при Петре. Выйдя из подземелья, Вы окажетесь позади статуи Самсона.
Вы посетите Екатерининский корпус, находящийся в восточной части парка рядом с дворцом Монплезир, построенный по распоряжению Елизаветы Петровны. Это был парадный дворец, служивший для пребывания высочайших особ, проведения придворных обедов и балов, маскарадов и приемов. Дворец сооружен под руководством архитектора Б. Ф. Растрелли, а в создании внутреннего убранства принимали участие выдающиеся итальянские мастера — архитектор Джакомо Кваренги и семья живописцев Скотти.
Время в пути: 1ч. 30мин.
Экскурсия по парку займет 1ч, 2,5 часа гроты и фонтаны, 1 час свободного времени.
Не забудьте взять фотоаппарат!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги лицензированного гида
- Автобус туристического класса
- Входные билеты в парк и музеи
- Место начала и завершения?
- Лиговский проспект, д. 43-45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Для оплаты и получения посадочного ваучера в атобус
- Вам необходимо подойти к нам в офис
- За 20 минут до экскурсии
- По адресу Лиговский проспект 43-45
- Офис 329 (3 этаж). Вход в бизнес-центр находится между салонами связи Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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