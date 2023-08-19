Познавательная экскурсия по Фортам Кронштадта в Санкт-Петербурге
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Что вас ожидает:
- Форты: Петр I
- Константин
- Чумной
- Милютин
- Павел I и Кроншлот
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Время отправиться в настоящее морское путешествие от музейно-исторического парка «Остров Фортов»! Экскурсия «Форты Кронштадта» позволит вам своими глазами увидеть панораму парка с воды, исторические форты-крепости и маяки прямо с борта теплохода. Также у вас будет возможность насладиться свежим морским бризом и невероятными видами на просторы Финского залива.
Маршрут экскурсии проходит мимо шести фортов: Александр I, Константин, Павел I, Милютин, Кроншлот и Пётр I. Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Летом 2023 года в парке будет открыт Музей военно-морской славы, где будет представлена первая советская атомная подводная лодка АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Важно знать!:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Продолжительность программы – 45 минут.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Кронштадт, Цитадельское ш. , 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Дети до 5 лет следуют на рейсе бесплатно
- Вам необходимо оформить бесплатный билет для них в кассе на причале
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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