Форты Кронштадта

Познавательная экскурсия по Фортам Кронштадта в Санкт-Петербурге

Описание
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Ответы на вопросы
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Форты Кронштадта
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Форты: Петр I
  • Константин
  • Чумной
  • Милютин
  • Павел I и Кроншлот
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Время отправиться в настоящее морское путешествие от музейно-исторического парка «Остров Фортов»! Экскурсия «Форты Кронштадта» позволит вам своими глазами увидеть панораму парка с воды, исторические форты-крепости и маяки прямо с борта теплохода. Также у вас будет возможность насладиться свежим морским бризом и невероятными видами на просторы Финского залива.
Маршрут экскурсии проходит мимо шести фортов: Александр I, Константин, Павел I, Милютин, Кроншлот и Пётр I. Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Летом 2023 года в парке будет открыт Музей военно-морской славы, где будет представлена первая советская атомная подводная лодка АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Важно знать!:

  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Продолжительность программы – 45 минут.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Кронштадт, Цитадельское ш. , 14
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет следуют на рейсе бесплатно
  • Вам необходимо оформить бесплатный билет для них в кассе на причале
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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