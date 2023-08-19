Время отправиться в настоящее морское путешествие от музейно-исторического парка «Остров Фортов»! Экскурсия «Форты Кронштадта» позволит вам своими глазами увидеть панораму парка с воды, исторические форты-крепости и маяки прямо с борта теплохода. Также у вас будет возможность насладиться свежим морским бризом и невероятными видами на просторы Финского залива.

Маршрут экскурсии проходит мимо шести фортов: Александр I, Константин, Павел I, Милютин, Кроншлот и Пётр I. Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Летом 2023 года в парке будет открыт Музей военно-морской славы, где будет представлена первая советская атомная подводная лодка АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

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