3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Во времена царской России туда могли попасть только приглашенные гости правящей семьи, а в наше время парк 🌳, дворец, и павильоны Царского Села открыты для любого туриста. У вас будет не только персональный гид, но еще и фотограф, который будет следовать за вами повсюду, ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки пока вы просто наслаждаетесь туром по чудесному парку.

Вы увидите регулярную симметричную часть парка, прилегающую в Екатерининскому Дворцу, а также прогуляетесь 👣 по извилистым дорожкам пейзажной части парка. Рассмотрите первый металлический мост в России, римские термы, построенные Шотландцем, и сфотографируетесь 📸 рядом с яркими цветниками, умиротворяющими видами на озеро и многочисленными парковым постройками, которые отражают вкусы великих императриц.

После нашей фото-экскурсии в парке, во время которой вы узнаете об истории 📖 его создания, а также много интересных подробностей из жизни его царских обитателей, вы сможете посетить в Екатерининский Дворец (тур по дворцу с гидом организуется отдельно, в этом я могу помочь).

В итоге вы получите:

отлично проведенное время (в любую погоду);

профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю через 2-3 недели после экскурсии);

персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, арт-пространства);

нового друга в новом городе.

Дополнительные предложения

Эту экскурсию ⛳ я могу провести и без фотосъемки. Детали уточняйте в переписке.

Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.

Корпоративные заказы. Я зарегистрирована как самозанятая, для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.

Организационные детали

В стоимость входит индивидуальная экскурсия и фотосъемка в Екатерининском парке (также можем погулять по Александровскому парку, который находится рядом, стоимость при этом увеличится)

Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в парк для вас и гида-фотографа (билеты надо покупать заранее на сайте музея) и транспорт до Царского Села для вас

Рекомендую взять с собой воду и перекусить, на территории парка выбор небольшой и достаточно дорого

Как добраться: