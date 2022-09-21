Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»

Погрузиться в контекст стиля с архитектором и получить теплые кадры на память, гуляя по Петроградке

Кто был ничем, тот станет всем: помните эту строчку из «Интернационала»? А если наоборот?. . На прогулке вы перенесетесь в конец 19 — начало 20 века: узнаете о развитии архитектуры и смыслах модерна, о талантливых людях — и о том, как революция изменила всё. Задумаетесь о связи той эпохи с нынешней. Полюбуетесь домами Петроградки и заодно получите живые фото.
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
Фотоэкскурсия «Идеи перемен в архитектуре модерна»
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Описание

Что вас ожидает

Мы поднимем серьезную тему, но прогулка будет легкой, дружеской, без долгих монологов. Так и фотосессии пройдут без напряжения: на снимках будет не так много архитектуры, больше вас самих и питерской атмосферы.

Глубокий взгляд на архитектуру модерна

Один из моих любимых периодов в истории архитектуры — рубеж 19-20 веков; время после отмены крепостного права, когда у людей появилась возможность зарабатывать своими талантами. А еще это эпоха бурного развития технологий: город становится все более индустриальным, например, появляются лифты и электрическое освещение. На этом фоне и художники, и писатели, и архитекторы задумываются — а не вернуться ли к природе? Гуляя по Петроградке, вы увидите, как эта мысль и сам период отражены в архитектуре модерна. Я расскажу вам:

  • Как идеи перемен нашли отражение в архитектуре на рубеже 19-20 веков;
  • Как зародился стиль северный модерн и какие элементы его отличают;
  • Почему архитекторы и инженеры начала XX века были самоотверженными романтиками;
  • Как революция сломала судьбы талантливых архитекторов.

Образцы модерна на Петроградской стороне

Гулять будем по самобытным петербургским кварталам, изучая знаковые здания: вы прикоснетесь к некоторым из них, чтобы ощутить текстуры модерна, и рассмотрите иллюстрации. Итак, в нашем маршруте:

  • Соборная мечеть;
  • Особняк балерины Матильды Кшесинской;
  • Доходный дом Иды Лидваль, вдовы портного и матери архитектора Федора Лидваля;
  • Доходный дом купеческой вдовы Татьяны Путиловой, также известный как «Дом с совами»;
  • Дом Бенуа (доходный дом Первого Российского страхового общества);
  • Доходный дом Колобовых («Колобовский дом»);
  • И другие дома по желанию: например, дом эмира Бухарского, доходные дома Колчина, «Дом с башнями».

Организационные детали

  • Про формат прогулки можно сказать, что на 40% — это экскурсия с рассказами, а на 60% — фотосессия
  • В течение 5 дней после экскурсии я пришлю вам ссылку на Яндекс. Диск с фотографиями — от 20 до 40 кадров с цветокоррекцией

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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