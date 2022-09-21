Кто был ничем, тот станет всем: помните эту строчку из «Интернационала»? А если наоборот?. . На прогулке вы перенесетесь в конец 19 — начало 20 века: узнаете о развитии архитектуры и смыслах модерна, о талантливых людях — и о том, как революция изменила всё. Задумаетесь о связи той эпохи с нынешней. Полюбуетесь домами Петроградки и заодно получите живые фото.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поднимем серьезную тему, но прогулка будет легкой, дружеской, без долгих монологов. Так и фотосессии пройдут без напряжения: на снимках будет не так много архитектуры, больше вас самих и питерской атмосферы.

Глубокий взгляд на архитектуру модерна

Один из моих любимых периодов в истории архитектуры — рубеж 19-20 веков; время после отмены крепостного права, когда у людей появилась возможность зарабатывать своими талантами. А еще это эпоха бурного развития технологий: город становится все более индустриальным, например, появляются лифты и электрическое освещение. На этом фоне и художники, и писатели, и архитекторы задумываются — а не вернуться ли к природе? Гуляя по Петроградке, вы увидите, как эта мысль и сам период отражены в архитектуре модерна. Я расскажу вам:

Как идеи перемен нашли отражение в архитектуре на рубеже 19-20 веков;

Как зародился стиль северный модерн и какие элементы его отличают;

Почему архитекторы и инженеры начала XX века были самоотверженными романтиками;

Как революция сломала судьбы талантливых архитекторов.

Образцы модерна на Петроградской стороне

Гулять будем по самобытным петербургским кварталам, изучая знаковые здания: вы прикоснетесь к некоторым из них, чтобы ощутить текстуры модерна, и рассмотрите иллюстрации. Итак, в нашем маршруте:

Соборная мечеть;

Особняк балерины Матильды Кшесинской;

Доходный дом Иды Лидваль, вдовы портного и матери архитектора Федора Лидваля;

Доходный дом купеческой вдовы Татьяны Путиловой, также известный как «Дом с совами»;

Дом Бенуа (доходный дом Первого Российского страхового общества);

Доходный дом Колобовых («Колобовский дом»);

И другие дома по желанию: например, дом эмира Бухарского, доходные дома Колчина, «Дом с башнями».

Организационные детали