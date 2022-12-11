Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сюжеты из мира кино и профессиональная фотосессия
Что такое «магия кино»? Как реально создавались и создаются фильмы? Вы узнаете об этом от человека, который работает непосредственно на съемочной площадке. Услышите забавные случаи со съемок, подержите настоящую кинохлопушку. Благодаря беседам и дружескому формату вы будете легко чувствовать себя перед камерой, а я помогу с ракурсами.
Самые кино- и фотогеничные уголки Питера
Это необычное путешествие по Северной столице начнется с Витебского вокзала — первого и, пожалуй, красивейшего в России. Образец европейского модерна, этот вокзал стал местом съемок более 100 фильмов.
Затем поедем в центр, на Исаакиевскую и Сенатскую площади: здесь и величественный собор, и гостиница Астория, и Медный всадник, символ «Ленфильма».
Сама киностудия станет нашей третьей локацией. Погуляем среди зданий-павильонов, по желанию зайдем в главный корпус (здесь выставлены костюмы и реквизит). Я открою вам историю киностудии, которую изучала в том числе по редким архивным документам. Отвечу на вопросы о съемочном процессе и расскажу, чем отечественный кинематограф отличается от зарубежного.
Организационные детали
Экскурсия понравится как гостям, так и жителям Петербурга
В каждой из трех локаций по маршруту мы будем ходить пешком, а перемещаться между ними на автомобиле (транспортные расходы и услуги водителя включены в стоимость)
Дополнительных расходов нет
В течение 5-7 дней после прогулки вы получите 50-60 кадров с легкой ретушью
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я фотограф и самая главная моя задача — оставить вам на память красивые фотографии. Я люблю свой город, и мне нравится рассказывать о нем, а непринужденная беседа это лучший способ расслабиться во время съемки и превратить обычную фотосессию в увлекательное приключение. Кино — это то, что я действительно хорошо знаю, моя вторая профессия. И я с удовольствием вам об этом расскажу. Итак, Камера, Мотор, начали!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
M
Mikhail
11 дек 2022
Хочу еще раз сказать огромное спасибо Татьяне за прогулку по кино-Петербургу и чудесные фотографии 🤩 очень рад был возможности узнать побольше об истории и внутренней «кухне» кино, пройтись по местам съемок любимых фильмов! Практически почувствовать себя артистом - впервые в жизни принять участие в фотосессии и получить великолепные фотографии на память! 😊
О
Олеся
28 ноя 2022
Экскурсия понравилась, очень необычный маршрут. Татьяна отлично разбирается в теме, было интересно послушать про историю кинематографа в целом и увидеть места съёмок фильмов и киностудию Ленфильм. Было здорово пообщаться с человеком, работающим в кино. Помимо этого Татьяна помогала позировать, фотосессия прошла легко и непринужденно, с нетерпением жду фотографии!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга