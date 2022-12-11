Фотоэкскурсия по кино-Петербургу

Узнать секреты кинематографа от человека из мира кино и получить личные атмосферные стоп-кадры

5
2 отзыва
Я фотограф, а еще художник по гриму в кино — поэтому приглашаю вас на фотопрогулку по прекрасному Петербургу из фильмов.

Вы увидите места съемок и стоп-кадры из кинолент: в нашем маршруте Витебский вокзал, Исаакиевская площадь и павильоны «Ленфильма».

Откроете любопытные факты о городе с точки зрения кино и сохраните впечатления на профессиональных снимках.
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Фотоэкскурсия по кино-Петербургу
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюжеты из мира кино и профессиональная фотосессия

Что такое «магия кино»? Как реально создавались и создаются фильмы? Вы узнаете об этом от человека, который работает непосредственно на съемочной площадке. Услышите забавные случаи со съемок, подержите настоящую кинохлопушку. Благодаря беседам и дружескому формату вы будете легко чувствовать себя перед камерой, а я помогу с ракурсами.

Самые кино- и фотогеничные уголки Питера

Это необычное путешествие по Северной столице начнется с Витебского вокзала — первого и, пожалуй, красивейшего в России. Образец европейского модерна, этот вокзал стал местом съемок более 100 фильмов.

Затем поедем в центр, на Исаакиевскую и Сенатскую площади: здесь и величественный собор, и гостиница Астория, и Медный всадник, символ «Ленфильма».

Сама киностудия станет нашей третьей локацией. Погуляем среди зданий-павильонов, по желанию зайдем в главный корпус (здесь выставлены костюмы и реквизит). Я открою вам историю киностудии, которую изучала в том числе по редким архивным документам. Отвечу на вопросы о съемочном процессе и расскажу, чем отечественный кинематограф отличается от зарубежного.

Организационные детали

  • Экскурсия понравится как гостям, так и жителям Петербурга
  • В каждой из трех локаций по маршруту мы будем ходить пешком, а перемещаться между ними на автомобиле (транспортные расходы и услуги водителя включены в стоимость)
  • Дополнительных расходов нет
  • В течение 5-7 дней после прогулки вы получите 50-60 кадров с легкой ретушью

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
M
11 дек 2022
Хочу еще раз сказать огромное спасибо Татьяне за прогулку по кино-Петербургу и чудесные фотографии 🤩 очень рад был возможности узнать побольше об истории и внутренней «кухне» кино, пройтись по местам съемок любимых фильмов! Практически почувствовать себя артистом - впервые в жизни принять участие в фотосессии и получить великолепные фотографии на память! 😊
О
28 ноя 2022
Экскурсия понравилась, очень необычный маршрут. Татьяна отлично разбирается в теме, было интересно послушать про историю кинематографа в целом и увидеть места съёмок фильмов и киностудию Ленфильм. Было здорово пообщаться с человеком, работающим в кино. Помимо этого Татьяна помогала позировать, фотосессия прошла легко и непринужденно, с нетерпением жду фотографии!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные📸ФотопрогулкиМедный всадник🗽Популярные местаЛенфильмВитебский вокзал🎬Киностудии

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
11 отзывов
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Город и мир Достоевского - это другая, темная и сторона блестящего и величественного города
Набережная канала Грибоедова, 54
3 500 за всё до 5 чел.
Петербург старый и новый: границы миров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4
6 отзывов
Петербург старый и новый: границы миров
Примечательные судьбы исчезнувших и иногда восстановленных объектов Петербурга - на пешей прогулке
на углу Полтавской и Миргородской улиц
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 3 000 за всё до 2 чел.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Невские
Невские
5
2 отзыва
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
В Петербург приезжают прогуляться по дворцам и узнать больше о временах императоров
Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр. , д. 10)
1 000 за 1 человека
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
4.9
40 отзывов
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
Петербург такой разный! Так говорят все
Аничков мост, Невский просп. , 41
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 4 200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивене
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивене
Узнать историю своей страны. Переломные моменты, революционные события, которые навсегда изменили облик и сознание людей
Ваш отель / удобный адрес
от 6 490 за всё до 20 чел.
Неформальный Петербург
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Ползком
Ползком
4.8
134 отзыва
Неформальный Петербург
В Петербурге за Эрмитажем и Исаакиевским собором скрывается богатая ночная
Лиговский проспект, д. 47
Сегодня
23 дек
24 дек
2 янв
1 100 за 1 человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Познакомьтесь с парадным образом Петербурга и жизнью главного его зодчего - Карлом Росси
площадь Ломоносова
590 за 1 человека
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.9
27 отзывов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
в районе метро Чернышевская
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 300 за всё до 2 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.8
19 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Петербург - невероятно атмосферный город. Каждый булыжник
В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
от 6 200 за всё до 7 чел.
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
11 отзывов
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Возможно ли узнать Петербург за 1 день
По согласованию с гидом
16 250 за всё до 4 чел.
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
32 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Кто как не местный житель может раскрыть секреты Петербурга
7-я линия Васильевского острова, 44-А
23 дек
24 дек
25 дек
30 дек
990 за 1 человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
6 отзывов
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Под крылом ночи Петербург превращается в сверкающую сказку
В любом удобном месте в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 11 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ