Я фотограф, а еще художник по гриму в кино — поэтому приглашаю вас на фотопрогулку по прекрасному Петербургу из фильмов. Вы увидите места съемок и стоп-кадры из кинолент: в нашем маршруте Витебский вокзал, Исаакиевская площадь и павильоны «Ленфильма». Откроете любопытные факты о городе с точки зрения кино и сохраните впечатления на профессиональных снимках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюжеты из мира кино и профессиональная фотосессия

Что такое «магия кино»? Как реально создавались и создаются фильмы? Вы узнаете об этом от человека, который работает непосредственно на съемочной площадке. Услышите забавные случаи со съемок, подержите настоящую кинохлопушку. Благодаря беседам и дружескому формату вы будете легко чувствовать себя перед камерой, а я помогу с ракурсами.

Самые кино- и фотогеничные уголки Питера

Это необычное путешествие по Северной столице начнется с Витебского вокзала — первого и, пожалуй, красивейшего в России. Образец европейского модерна, этот вокзал стал местом съемок более 100 фильмов.

Затем поедем в центр, на Исаакиевскую и Сенатскую площади: здесь и величественный собор, и гостиница Астория, и Медный всадник, символ «Ленфильма».

Сама киностудия станет нашей третьей локацией. Погуляем среди зданий-павильонов, по желанию зайдем в главный корпус (здесь выставлены костюмы и реквизит). Я открою вам историю киностудии, которую изучала в том числе по редким архивным документам. Отвечу на вопросы о съемочном процессе и расскажу, чем отечественный кинематограф отличается от зарубежного.

Организационные детали