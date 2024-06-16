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Витебский вокзал — один из красивейших в России, это идеальное атмосферное место для фотосессии.



Ажурные лестницы, перекрытия и ограды, плавные линии, отделка деревом и плиткой — тот декор, который хочется рассматривать. Мы поймаем вас в кадр на фоне исторических интерьеров, а также расскажем историю вокзала. Тёплые антуражные снимки будут долго напоминать о поездке в Петербург!