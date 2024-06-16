Витебский вокзал — один из красивейших в России, это идеальное атмосферное место для фотосессии.
Ажурные лестницы, перекрытия и ограды, плавные линии, отделка деревом и плиткой — тот декор, который хочется рассматривать. Мы поймаем вас в кадр на фоне исторических интерьеров, а также расскажем историю вокзала. Тёплые антуражные снимки будут долго напоминать о поездке в Петербург!
Ажурные лестницы, перекрытия и ограды, плавные линии, отделка деревом и плиткой — тот декор, который хочется рассматривать. Мы поймаем вас в кадр на фоне исторических интерьеров, а также расскажем историю вокзала. Тёплые антуражные снимки будут долго напоминать о поездке в Петербург!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Экскурсия проходит внутри и снаружи вокзала. Вы увидите:
- Основной фасад здания
- Главный вестибюль
- Картинный зал
- Световой зал
- Ресторан
- Лифты
- Платформы
- Выставки
Мы познакомим вас с историей строительства Витебского вокзала и особенностями архитектурного стиля модерн. Вы узнаете о первом паровозе и первой царской железной дороге, о личностях, чья судьба так или иначе переплетается с Витебским вокзалом. Помимо этого, вы услышите много интересных фактов и тайн, которые скрывают вокзальные стены.
Фотосессия
- Проходит на Iphone 12, качества которого хватает на прекрасные снимки, которые вы сможете разместить у себя в соцсетях или распечатать на память
- Прямо в день экскурсии я пришлю вам от 200 фото в цветокоррекции ссылкой на Яндекс Диск
Организационные детали
- Фотоэкскурсию я провожу в паре с моей подругой-гидом Александрой
- Чтобы фотосессия получилась максимально эффектной, советую подумать над образом. Для девушек хорошо подходят платья, особенно в винтажном стиле, но необязательно. Также интересно смотрятся шляпки и ажурные перчатки. Но главное — это не одежда, а вы и ваша улыбка!
- Почти всё время мы проведём внутри вокзала, поэтому проведение фотоэкскурсии не зависит от погоды на улице — для Питера, согласитесь, это важно:)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от станции метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я Наталья, трэвел-блогер, специалист по визуалу и мобильной фотографии. В Петербурге живу 3 года и каждый день нахожу что-то новое и прекрасное. Провожу фотосессии, а также фотоэкскурсии вместе с коллегой-гидом Александрой. Будем рады по-особенному познакомить вас с нашим городом!Задать вопрос
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