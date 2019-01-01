Фотопрогулка (ориентировочно 1 - 1, 5ч. ) по Летнему Саду, первому регулярному парку Петербурга, заложенным самим Петром Первым.

В ходе прогулки вы узнаете, как на протяжении веков менялся облик парка, его посетители и его значение для города.

В конце прогулки по парку мы посетим мозаичный дворик, приобретший свой нынешний облик и популярность среди туристов благодаря Малой Академии искусств.

Во время прогулки делаю ваши портреты (и не только) на фоне прекрасных античных скульптур, цветов, фонтанов и набережной)