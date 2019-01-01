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Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)

Вита
Вита – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург — самый фотогеничный российский город 🏙️.

Глаза разбегаются от такой красоты.

Но я знаю выход — Летний сад.

Это идеальное место для прогулок и фотосессий.

А пока вы будете позировать, я расскажу, как появился этот сад в центре города.

А потом мы отправимся в мозаичный дворик, скрытый от глаз простых туристов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)
Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)

Что вы увидите

  • Летний сад
  • Набережная Невы (напротив Петропавловской крепости)
  • Мозаичный дворик
Фотопрогулка (ориентировочно 1 - 1, 5ч. ) по Летнему Саду, первому регулярному парку Петербурга, заложенным самим Петром Первым.
В ходе прогулки вы узнаете, как на протяжении веков менялся облик парка, его посетители и его значение для города.
В конце прогулки по парку мы посетим мозаичный дворик, приобретший свой нынешний облик и популярность среди туристов благодаря Малой Академии искусств.
Во время прогулки делаю ваши портреты (и не только) на фоне прекрасных античных скульптур, цветов, фонтанов и набережной)
Что входит
  • Экскурсия
  • Фотографии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Вход в Летний сад со стороны Невы
Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)
Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)
Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)
Фотопрогулка по Летнему Саду (с посещением Мозаичного дворика)

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вита
Вита
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