Что вас ожидает

Петербург известный и неизведанный

Встретившись у метро Чернышевская, мы отправимся в район доходных домов, попутно фотографируясь и заглядывая в секретные дворы. Вы увидите эффектный «многоквартирный особняк» графини Бутурлиной, полюбуетесь Невой, пройдете через живописный Летний сад и рассмотрите старинное здание Академии художеств. Я запечатлею вас в атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его противоречивый характер.

Рассказы о многоликом Петербурге

Северная столица — это великолепные дворцы, храмы и музеи. Но не только! Я покажу как классические петербургские локации, так и «островки» с духом Барселоны, Парижа, Рима и даже Шанхая. Расшифрую истоки этой эклектичности и расскажу множество интересных фактов о городе: как он рос и развивался, как изменился за последние годы, какие тайны скрывают местные доходные дома и кто в них жил.

Организационные детали