Фотопрогулка «Такой разный Петербург»

Погулять по району доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки

Петербург пропитан историей и красотой.

Вы узнаете о его богатом прошлом, насладитесь потрясающими видами и раскроете, как в центре города оказался китайский сад с пагодами, драконами и скульптурами мифических животных.

Рассмотрите Египетский дом, удивительный особняк графини Бутурлиной и полюбуетесь красавицей Невой.
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»
Фотопрогулка «Такой разный Петербург»

Что вас ожидает

Петербург известный и неизведанный

Встретившись у метро Чернышевская, мы отправимся в район доходных домов, попутно фотографируясь и заглядывая в секретные дворы. Вы увидите эффектный «многоквартирный особняк» графини Бутурлиной, полюбуетесь Невой, пройдете через живописный Летний сад и рассмотрите старинное здание Академии художеств. Я запечатлею вас в атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его противоречивый характер.

Рассказы о многоликом Петербурге

Северная столица — это великолепные дворцы, храмы и музеи. Но не только! Я покажу как классические петербургские локации, так и «островки» с духом Барселоны, Парижа, Рима и даже Шанхая. Расшифрую истоки этой эклектичности и расскажу множество интересных фактов о городе: как он рос и развивался, как изменился за последние годы, какие тайны скрывают местные доходные дома и кто в них жил.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — около 7 км
  • Вы получите 20-30 обработанных фото в течение 4-х дней после экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Привет! Меня зовут Лиза. Я много путешествовала, жила в Финляндии и Франции. По своему опыту знаю, как важно найти в новом городе аутентичные места, а не только туристические must-see. С радостью покажу вам любимый Петербург и запечатлею ваши воспоминания на камеру.
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