Что вас ожидает 🤩
Идеальные места для съемок: Невский проспект
Казанский собор
Исаакиевская площадь
Малая Садовая улица
Спас на крови
Марсово поле
Дворцовая площадь и другие знаковые места Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ходить по прекраснейшим местам Петербурга и скромно просить гида или подругу сделать пару кадров на память?
Нет,это не наш подход.
Мы предлагаем Вам взять на увлекательную экскурсию по центру Петербурга профессионального фотографа.
Никто не будет Вас подгонять и занудно читать лекции о достопримечательностях.
Только самые знаковые места и красивые фото на память!
Не общие планы в толпе с прикрытыми глазами и разинутым ртом, а художественные портреты специально для Вас!
Также мы можем предложить разные аксессуары для интересных съемок (по договоренности).
Ответы на вопросы
Что входит
Фотосессия
Что не входит
Экскурсия (оптимальным вариантом является сочетание пешеходной или автомобильной экскурсии по городу и фотосессии)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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