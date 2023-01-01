Ходить по прекраснейшим местам Петербурга и скромно просить гида или подругу сделать пару кадров на память?

Нет,это не наш подход.

Мы предлагаем Вам взять на увлекательную экскурсию по центру Петербурга профессионального фотографа.

Никто не будет Вас подгонять и занудно читать лекции о достопримечательностях.

Только самые знаковые места и красивые фото на память!

Не общие планы в толпе с прикрытыми глазами и разинутым ртом, а художественные портреты специально для Вас!

Также мы можем предложить разные аксессуары для интересных съемок (по договоренности).