Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)

Фотосессия в центре Петербурга

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Санкт-Петербурге:
Тайными тропами по центру Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Валерия
Валерия
3 отзыва
Тайными тропами по центру Петербурга
Посетить католическую базилику, отыскать арт-подвал и узнать о жизни знаменитой балерины
в районе м. Невский проспект
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
от 1 300 за всё до 10 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
42 отзыва
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе
на Соляном переулке
18 мар
25 мар
1 апр
8 апр
700 за человека
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Антон
Антон
14 отзывов
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Наша экскурсия идеально подойдёт для знакомства с Петербургом
Площадь Искусств, дом 1
16 мар
17 мар
20 мар
21 мар
1 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)
Фотосессия в центре Петербурга (в музеях, пригородах)

Что вас ожидает 🤩

  • Идеальные места для съемок: Невский проспект
  • Казанский собор
  • Исаакиевская площадь
  • Малая Садовая улица
  • Спас на крови
  • Марсово поле
  • Дворцовая площадь и другие знаковые места Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ходить по прекраснейшим местам Петербурга и скромно просить гида или подругу сделать пару кадров на память?
Нет,это не наш подход.
Мы предлагаем Вам взять на увлекательную экскурсию по центру Петербурга профессионального фотографа.
Никто не будет Вас подгонять и занудно читать лекции о достопримечательностях.
Только самые знаковые места и красивые фото на память!
Не общие планы в толпе с прикрытыми глазами и разинутым ртом, а художественные портреты специально для Вас!
Также мы можем предложить разные аксессуары для интересных съемок (по договоренности).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
Что не входит
  • Экскурсия (оптимальным вариантом является сочетание пешеходной или автомобильной экскурсии по городу и фотосессии)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Фотопрогулки
Романтические
Водные развлечения
Музеи
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ