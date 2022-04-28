ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ WEEKEND 5* в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает 🤩

  • Лучшие рестораны Санкт-Петербурга
  • Именитых шеф-поваров
  • Авторский Эрмитаж с секретами гастрономии
  • Авторский Спас на крови
  • Вечерний Петербург на индивидуальной автомобильной экскурсии
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ИСКУССТВО от знатоков интересной жизни Санкт-Петербурга. Три дня гастрономических удовольствий в лучших ресторанах Петербурга, знакомство со звездными шефами. Атмосфера парадного Петербурга добавит изысканности и превратит короткие выходные в незабываемое приключение. На десерт — особый маршрут с тайнами гастрономии XVII- XVIII веков в Эрмитаже и игристое для лучшего восприятия прекрасного.
Мы приготовили для вас программу, которую невозможно организовать самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль бизнес класса
  • 4 гастрономических сета от шефа
  • Сопровождение куратором программы
  • Авторская экскурсия в Эрмитаж
  • Авторская экскурсия в Спас на крови
  • Обзорная вечерняя экскурсия на автомобиле
Что не входит
  • Билеты до Санкт-Петербурга
  • Проживание в Санкт-Петербурге
  • Алкогольные и другие напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки д. 22
Когда и сколько длится
Когда: Программа проходит еженедельно, с пятницы по воскресение
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо за выбор нашего маршрута. Более подробную программу мы вышлем дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Программа проходит еженедельно, с пятницы по воскресение

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