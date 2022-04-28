ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ИСКУССТВО от знатоков интересной жизни Санкт-Петербурга. Три дня гастрономических удовольствий в лучших ресторанах Петербурга, знакомство со звездными шефами. Атмосфера парадного Петербурга добавит изысканности и превратит короткие выходные в незабываемое приключение. На десерт — особый маршрут с тайнами гастрономии XVII- XVIII веков в Эрмитаже и игристое для лучшего восприятия прекрасного.

Мы приготовили для вас программу, которую невозможно организовать самостоятельно.